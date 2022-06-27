Самый кроличий пост

Кролик — удивительно умное и обаятельное животное. В современных домах он уже не является диковинным зверем, но тем не менее встречается куда реже, чем коты или собаки. А зря! Владельцы кроликов отмечают не только сообразительность, но и невероятную очаровательность этих животных. Даже посмотрев на фото ушастых, становится понятно, что эти питомцы стремительно набирают популярность не просто так!

Почти как котик, только кролик