FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12389 постов • 1323 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Самый кроличий пост

Самый кроличий пост

Автор:
27 июня 2022 12:28
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   кролик   милота   подборка   прикол   
1153
20

Кролики — это не только ценный мех, но и отличные домашние питомцы. Владельцы пушистых героев подборки не дадут соврать.

Кролик — удивительно умное и обаятельное животное. В современных домах он уже не является диковинным зверем, но тем не менее встречается куда реже, чем коты или собаки. А зря! Владельцы кроликов отмечают не только сообразительность, но и невероятную очаровательность этих животных. Даже посмотрев на фото ушастых, становится понятно, что эти питомцы стремительно набирают популярность не просто так!


Почти как котик, только кролик

×
×

Коробка, полная кроликов. Сейчас им три недели


Домашние кролики не выносят клеток. Если вы решились завести себе такого декоративного друга, будьте готовы построить большой загон (минимум три на три метра). В нём должен располагаться домик зверька, кормушка, лоток, инвентарь для игр.

Дружба навеки


Маленький помощник


Вкуснейший напиток


Вот тебе, хозяин, за то, что не принёс мне морковку


Кролики в шапочках из шпината наслаждаются обедом


Декоративных кроликов лучше всего заводить парами. Это социальные животные, которые нуждаются в постоянном общении. Собаки и кошки, а также другие питомцы не подойдут кролику в качестве компаньона. Ему требуется сородич.

Банные процедуры в самом разгаре


Вот, что нужно знать о том, как иногда спят кролики


Кролики — страшные любители бананов


«Маленькая» мамина радость


Как же вкусно


Кролики — истинные ценители вегетарианской кухни. Основа их рациона — свежие овощи, фрукты, зелень, молодые веточки деревьев. Заводя себе такого питомца, будьте готовы к тому, что сеном, а также сушенными фруктами для любимца на зиму придётся запасаться с лета.

Просто кролик ест клубнику


Карманный кролик


Кажется, собака думает, что она тоже кролик


Замаскировался


Вот это уши!


Гигантский ангорский кролик — лидер среди пушистиков


Крошечный детёныш

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: в мире   животные   кролик   милота   подборка   прикол   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
45k
А.Берестенко Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Motorola 2 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Nyash Полчаса назад
ох сколько вкусноты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
972
Шурман 54 минуты назад
У жены коллега дура , 15 лет кролов покупает , за 15 лет у нее подохло штук 30 и она все покупает и покупает , 46 лет детей нет и муж идиот который сидит все время на шее .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

577184



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вопреки предрассудкам и дискриминации: паренек из Башкирии произвел фурор среди британской публики
Вопреки предрассудкам и дискриминации: паренек из Башкирии произвел фурор среди...
Из СССР со вкусом: советские гастрономические бренды, дожившие до наших дней
Из СССР со вкусом: советские гастрономические бренды, дожившие до наших дней
События на Украине 26- 27 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 26- 27 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. В Петербурге мотоциклист погиб, врезавшись в грузовик
Авария дня. В Петербурге мотоциклист погиб, врезавшись в грузовик
15 сумасшедших изображений, которые оставят вас с огромным количеством вопросов
15 сумасшедших изображений, которые оставят вас с огромным количеством вопросов
Cubot Pocket - мини-смартфон по специальной цене
Cubot Pocket - мини-смартфон по специальной цене
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сильно облажались

Лучшие демотиваторы
Paint моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#интересное#Разное#факты#комментарии#страна#сатира
#прикол#фото#сарказм#люди#шоу бизнес#Россия#интересно#США
#картинки#подборка#СССР#Приколы#кино#в мире#новости#фотографии
Cubot Pocket - мини-смартфон по специальной цене Cubot Pocket - мини-смартфон по специальной цене 18 случаев, когда коты показали свои острые зубки и вызвали у людей неподдельное умиление 18 случаев, когда коты показали свои острые зубки и вызвали у людей неподдельное умиление Ящерицы тоже могут быть очень милыми созданиями Ящерицы тоже могут быть очень милыми созданиями 17 любопытных зверьков, которые захотели навестить цивилизацию 17 любопытных зверьков, которые захотели навестить цивилизацию 17 похожих на еду вещей и животных, которые не стоит есть 17 похожих на еду вещей и животных, которые не стоит есть 15 фотографий домашних питомцев, которых побаловали самыми разными способами 15 фотографий домашних питомцев, которых побаловали самыми разными способами

На что жалуетесь?

Вернуться