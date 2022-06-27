Самый кроличий пост

Кролики — это не только ценный мех, но и отличные домашние питомцы. Владельцы пушистых героев подборки не дадут соврать.
Кролик — удивительно умное и обаятельное животное. В современных домах он уже не является диковинным зверем, но тем не менее встречается куда реже, чем коты или собаки. А зря! Владельцы кроликов отмечают не только сообразительность, но и невероятную очаровательность этих животных. Даже посмотрев на фото ушастых, становится понятно, что эти питомцы стремительно набирают популярность не просто так!
Почти как котик, только кролик
Коробка, полная кроликов. Сейчас им три недели
Домашние кролики не выносят клеток. Если вы решились завести себе такого декоративного друга, будьте готовы построить большой загон (минимум три на три метра). В нём должен располагаться домик зверька, кормушка, лоток, инвентарь для игр.
Дружба навеки
Маленький помощник
Вкуснейший напиток
Вот тебе, хозяин, за то, что не принёс мне морковку
Кролики в шапочках из шпината наслаждаются обедом
Декоративных кроликов лучше всего заводить парами. Это социальные животные, которые нуждаются в постоянном общении. Собаки и кошки, а также другие питомцы не подойдут кролику в качестве компаньона. Ему требуется сородич.
Банные процедуры в самом разгаре
Вот, что нужно знать о том, как иногда спят кролики
Кролики — страшные любители бананов
«Маленькая» мамина радость
Как же вкусно
Кролики — истинные ценители вегетарианской кухни. Основа их рациона — свежие овощи, фрукты, зелень, молодые веточки деревьев. Заводя себе такого питомца, будьте готовы к тому, что сеном, а также сушенными фруктами для любимца на зиму придётся запасаться с лета.
Просто кролик ест клубнику
Карманный кролик
Кажется, собака думает, что она тоже кролик
Замаскировался
Вот это уши!
Гигантский ангорский кролик — лидер среди пушистиков
Крошечный детёныш
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 18 случаев, когда коты показали свои острые зубки и вызвали у людей неподдельное умиление
- 15 фотографий домашних питомцев, которых побаловали самыми разными способами
- 17 любопытных зверьков, которые захотели навестить цивилизацию
- 17 похожих на еду вещей и животных, которые не стоит есть
- 15 удивительных и забавных привычек домашних животных