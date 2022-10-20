Неожиданная встреча с медведицей на охоте

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Во время охоты мужчина пережил несколько не самых приятных мгновений в своей жизни. Дело в том, что герой ролика неожиданно наткнулся на медведицу.
Охотник решил не стрелять в медведицу, так как с ней были медвежата. Кроме того, данное оружие не гарантировало стопроцентного результата и могло только усугубить проблему.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А вообще чувак грамотно пятился, не дал мамке усомниться в своих намерениях.
Но у него там на зайца заряд, поди.
Медведю от этого выстрела не холодно ни жарко