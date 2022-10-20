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Неожиданная встреча с медведицей на охоте

Неожиданная встреча с медведицей на охоте

Автор:
20 октября 2022 11:25
Сообщество : Животные
Метки: видео   встреча   животные   медведица   медведь   охота   повезло   
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Во время охоты мужчина пережил несколько не самых приятных мгновений в своей жизни. Дело в том, что герой ролика неожиданно наткнулся на медведицу.
Охотник решил не стрелять в медведицу, так как с ней были медвежата. Кроме того, данное оружие не гарантировало стопроцентного результата и могло только усугубить проблему.

Источник:

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Метки: видео   встреча   животные   медведица   медведь   охота   повезло   
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23  комментария
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−99
GLOBUS Полчаса назад
Мама защищала своих детей.
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23k
Тигран Саркисян Минуту назад
Я бы там дамбу из бетонных блоков оставил бы, страшно сука.
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72
Александр Шевченко 4 минуты назад
Не того зверя решили загнать, а медведица больше пугала, от малых отвлекала.
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25
Максим Химки 6 минут назад
Неожиданная встреча с медведем это в сквере возле дома а на охоте нужно быть готовым к этому.
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4k
Kozlodoev 6 минут назад
Гггггггглавное нннне ббббббояться...

А вообще чувак грамотно пятился, не дал мамке усомниться в своих намерениях.
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4
Jurij 8 минут назад
Достойны друг друга. Медведица не стала нападать, а мужик не выстрелил.
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35k
Aleks 8 минут назад
Заряд скорее всего дробь на зайца... Кирпичик другой был отложен однозначно
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2k
Ал 12 минут назад
"оружие не гарантировало стопроцентного результата..." Потому и не стал стрелять.
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8k
Shtoppi Полчаса назад
Браво за выдержку
И медаль )))
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11k
Ivan Полчаса назад

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1k
Антон Полчаса назад
ОШАЛЕТЬ!!! Тут и обосраться не западло )))) Как она нападает!
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8k
МихА Полчаса назад
Железобетонные яйца. Молодец, не оставил мелких пистюков без мамки
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2k
fkamash Полчаса назад
Мужик - красавчег! Стальные у него! Все правильно сделал. А штаны и постирать можно.
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795
Антошка Полчаса назад
Медвежат будет жалко, а штанишки и постирать можно.
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2k
pinbalist Полчаса назад
В какой программе так чётко звук падающих кирпичей убирается? :)
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1k
Евгений Полчаса назад
Вот так охотники рыбаками становятся. А кроме шуток - стальные нервы. И интересно - что в стволах заряжено было.
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23k
Serg2001 42 минуты назад
Смотреть и то страшно. Собачке еще спасибо... отвлекла внимание.
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77
Sata33 44 минуты назад
красиво разошлись
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2k
Алекс Чебурашкин 45 минут назад
У мужика стальные нервы. я бы шмальнул когда она побежала
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