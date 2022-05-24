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"Помойный кот": встреча мужчины с медведем в Норильске

"Помойный кот": встреча мужчины с медведем в Норильске

Автор:
24 мая 2022 10:21
Сообщество : Животные
Метки: Россия   видео   встреча   животные   медведь   норильск   
775
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Житель Норильска при выходе из подъезда увидел медведя и не смог скрыть эмоций. Косолапый рылся в контейнере с мусором и практически не обращал внимание на происходящее рядом.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Россия   видео   встреча   животные   медведь   норильск   
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9  комментариев
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9k
Бритва 2 часа назад
в случае встречи с медведем нужно громко и отчетливо послать его нах*й, тогда он испугается и убежит. Я в ютубе видел.
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9k
Ivan 43 минуты назад
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10k
Костя 52 минуты назад
озвучка прям шура каретный)
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Артём 2 часа назад
Мне кажется это медвежонок.
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5k
rutt 2 часа назад
Довели страну, Мишек на самовыпас выпускать приходится.
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Алекс Чебурашкин 3 часа назад
а чего камера так трясётся? очкует?)))
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