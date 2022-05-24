"Помойный кот": встреча мужчины с медведем в Норильске

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Житель Норильска при выходе из подъезда увидел медведя и не смог скрыть эмоций. Косолапый рылся в контейнере с мусором и практически не обращал внимание на происходящее рядом.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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