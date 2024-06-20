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Вендинговый автомат с насекомыми в Японии

Вендинговый автомат с насекомыми в Японии

Автор:
20 июня 2024 07:50
Метки: Автомат   Видео   Япония   в мире   вендинговый аппарат   насекомые   
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Пользователь сети показал необычный вендинговый автомат с насекомыми, который можно найти в Японии. Среди товаров деликатесы почти на любой вкус: жуки, кузнечики, сверчки, тараканы и другие насекомые.

А вам доводилось пробовать насекомых на вкус?

Владельцы автомата рекомендуют разогреть товар перед употреблением. Надпись на автомате гласит, что в тёплом виде насекомые гораздо вкуснее.

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Метки: Автомат   Видео   Япония   в мире   вендинговый аппарат   насекомые   
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Makfatym 3 минуты назад
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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