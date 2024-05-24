В России медведи «организовали КПП и собирают плату за проезд по дороге»

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На одном из угольных разрезов Междуреченска Кемеровской области медведи устроили на дороге собственный контрольно-пропускной пункт (КПП).
Как рассказали местные жители журналистам, «досмотр» косолапые осуществляют лично, за проезд просят что-то вкусное.
Одни местные жители и работники разреза умиляются поведению диких животных. Другие же опасаются, что звери, привыкшие к человеческой еде, могут стать опасными и агрессивными.
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