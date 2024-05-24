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В&nbsp;России медведи «организовали КПП и собирают плату за&nbsp;проезд по&nbsp;дороге»

В России медведи «организовали КПП и собирают плату за проезд по дороге»

Автор:
24 мая 2024 10:58
Сообщество : Животные
Метки: Видео   вкусняшки   животные   забавно   кпп   медведи   плата за проезд   
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На одном из угольных разрезов Междуреченска Кемеровской области медведи устроили на дороге собственный контрольно-пропускной пункт (КПП).

Как рассказали местные жители журналистам, «досмотр» косолапые осуществляют лично, за проезд просят что-то вкусное.


Одни местные жители и работники разреза умиляются поведению диких животных. Другие же опасаются, что звери, привыкшие к человеческой еде, могут стать опасными и агрессивными.

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Метки: Видео   вкусняшки   животные   забавно   кпп   медведи   плата за проезд   
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17  комментариев
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36k
Teodor 2 часа назад
Плять, дебилы! (это не про медведей) Абсолютно же ясно чем все кончится - кровью и членовредительством... и, дай бог, без погибших. Пока не поздно - напугать косолапых шумом, пальбой в воздух, чтоб свалили нах и дорогу туда забыли! Ведь еще немного и их уже придется валить...
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11k
Доктор 7 минут назад
Из за этих скотов ( которые приручают ) этих же мишек потов в случае чего и завалят ...
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43k
Сергей 10 минут назад
Первого дурака и второго тоже которые покормили косолапого на кол посадить!
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11k
SuperTroll 22 минуты назад
У мишки такой "маникюр", скальп одним махом снимет)
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3k
Duke_kir 39 минут назад
это было бы очень мило, если бы не было так ужасно
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2k
Димыч 53 минуты назад
Сначала кретины - водЯтелы их прикорм или, теперь медведи виноваты. Пздц.
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80k
ПАРДОНТЕ 54 минуты назад
не смешно, так нельзя делать. медвежата привыкнут к попрошайничеству , не смогут охотится и погибнут
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36k
Fat Lynx 58 минут назад
Когда уже до последнего дебила дойдет, что не надо прикармливать животных около трассы!
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3k
Pioner76 Час назад
У нас в Литве если появляется медведь, засняла там фото ловушка или так граждане, то по всем сми преподноситься как сенсация. А у вас вот проехать не дают.
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3k
Igor Grishaev Час назад
Сколько раз уж писали, что нельзя мишек прикармливать. Скоро будут требовать, а не просить.
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31k
Serg2001 Час назад
Спустило у человека колесо. Вышел поменять. А тут медведи. А у того с собой ничего нет. чтобы угостить... Зато другим прикольно мишек покормить. Милота!
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20k
Алексей 2 часа назад
Здесь мы можем наблюдать зарождение таможенников в дикой природе
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Prostoilogin
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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