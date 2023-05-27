Ничего необычного: мужчина собирает в лесу черемшу под охраной медведей

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Привычный русский пейзаж в Хабаровском крае. Собирающий черемшу мужчина жалеет, что сопровождающая его медведица Машка только охраняет, а не помогает собирать.
Скорее всего, в объективе камеры известный хабаровчанин – "воспитатель для косолапых" Михаил Филиппов, живущий в тайге. Несколько лет назад он приютил маленькую медведицу, назвал её Машей, а в этом году она дала потомство.
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