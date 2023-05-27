FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14032 поста • 1670 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Ничего необычного: мужчина собирает в лесу черемшу под охраной медведей

Ничего необычного: мужчина собирает в лесу черемшу под охраной медведей

Автор:
27 мая 2023 09:34
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   забавно   медведи   милота   черемша   
971
1
1

Привычный русский пейзаж в Хабаровском крае. Собирающий черемшу мужчина жалеет, что сопровождающая его медведица Машка только охраняет, а не помогает собирать.

Скорее всего, в объективе камеры известный хабаровчанин – "воспитатель для косолапых" Михаил Филиппов, живущий в тайге. Несколько лет назад он приютил маленькую медведицу, назвал её Машей, а в этом году она дала потомство.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   животные   забавно   медведи   милота   черемша   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
АнтонПолднев 37 минут назад
Ролик конечно знатный. Пендосам надо показать, для упрочнения знаний о русских
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Сергей Борисов Полчаса назад
Неделей ранее смотрел без звука и комментариев, а теперь ролик заиграл свежими красками и новым смыслом ! Маше и её другу - спасибо !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alex 38 минут назад
Сдается мне, мужик в последний раз собирал черемшу )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1155430



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео)
Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тем временем в поезде

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомир#ДТП#история#Автовсячина#дети#шоу бизнес#кино#красота
#Юмор#в мире#машина#животные#забавно#подборка#авто аварии#удивительно#СССР#медицина
#интересное#автомобили#Прикол#факты#люди#аварии#позитив#истории#США#картинки
Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео) Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео) В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться