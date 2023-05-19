Мужчина собирает черемшу вместе с медведями

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В сети появилось забавное видео со сборщиком дикоросов и гуляющим рядом с ним медвежьим семейством. Медведица Маша хорошо знала мужчину и не проявляла агрессии.
Медведи, не топчите черемшу!
Видео снято недалеко от Комсомольска-на-Амуре. Мужчина знает Машу со времён, когда она ещё сама была медвежонком. В этом году медведица дала потомство.
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- Ну, давай.