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Мужчина собирает черемшу вместе с медведями

Мужчина собирает черемшу вместе с медведями

Автор:
19 мая 2023 09:17
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   медведи   медведица   медвежонок   позитив   черемша   
784
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В сети появилось забавное видео со сборщиком дикоросов и гуляющим рядом с ним медвежьим семейством. Медведица Маша хорошо знала мужчину и не проявляла агрессии.

Медведи, не топчите черемшу!

Видео снято недалеко от Комсомольска-на-Амуре. Мужчина знает Машу со времён, когда она ещё сама была медвежонком. В этом году медведица дала потомство.

Источник:

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Метки: видео   животные   медведи   медведица   медвежонок   позитив   черемша   
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5  комментариев
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57k
alertol 42 минуты назад
Потом они выпьют по стакану водки, заведут реактор, и будут на балалайке играть.
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9k
Борис Карабанов 13 минут назад
- Слышь, мужик, я тебя заломаю!
- Не ломай меня, медведюшка! Давай лучше вместе черемшу собирать: мои вершки, твои корешки.
- Ну, давай.
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120
Алексей 50 минут назад
Звон яиц этого мужика слышно далеко.
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2k
Оксид Бетона 54 минуты назад
Рисковый мужик....
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Себастьян Перейра

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