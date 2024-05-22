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Как поменялся мужчина после свадьбы

Как поменялся мужчина после свадьбы

Автор:
22 мая 2024 07:59
Метки: Видео   Корея   Фотографии   было и стало   кореец   люди   тогда и сейчас   
1230
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Житель Кореи показал, как он выглядел до и после свадьбы. Мужчина набрал пару лишних кило и из смазливого модника превратился в батю.

Тогда и сейчас.

Источник:

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Метки: Видео   Корея   Фотографии   было и стало   кореец   люди   тогда и сейчас   
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6  комментариев
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6k
Отвратительный Мужик 57 минут назад
Тут разница 10 лет жизни. А еще через 10 лет он будет выглядеть еще хуже .
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653
Вячеслав Полминуты назад
Вывод, не надо жениться!
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17k
ss 9 минут назад
А вы, дети, наверное думаете, что у вас будет иначе?...
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12k
Dihydrogen Monoxide 15 минут назад
А чего жену его не показали? Она типа не поменялась? )))
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10k
Alex 15 минут назад
Интересно, как евоная баба поменялась?
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3659 постов (3621 в горячем)

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