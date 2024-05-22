Как поменялся мужчина после свадьбы

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Житель Кореи показал, как он выглядел до и после свадьбы. Мужчина набрал пару лишних кило и из смазливого модника превратился в батю.
Тогда и сейчас.
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