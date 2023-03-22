Самокатчик не заметил шлагбаум во время поездки

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Невнимательный самокатчик не заметил шлагбаум и на высокой скорости влетел в него. Болезненное столкновение оказалось запечатлено на видео.
Прокатился с ветерком
У самокатчика нет цели, только путь.
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Метки: в мире видео неудача самокат самокатчик столкновение фейл
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хоспадя, может обязать продавцов самокатов продавать и мозги?
Все пересматриваю и пересматриваю :)
До сих пор, когда вижу самокат, ассоциирую его владельца с 10-ти летним подростком. И всё становится на свои места.
Плохо помню Пожалуй Вы правы. Самокаты заканчивались раньше 10.