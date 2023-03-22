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Самокатчик не заметил шлагбаум во время поездки

Самокатчик не заметил шлагбаум во время поездки

Автор:
22 марта 2023 08:24
Метки: в мире   видео   неудача   самокат   самокатчик   столкновение   фейл   
2308
1
1

Невнимательный самокатчик не заметил шлагбаум и на высокой скорости влетел в него. Болезненное столкновение оказалось запечатлено на видео.

Прокатился с ветерком

У самокатчика нет цели, только путь.

Источник:

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Метки: в мире   видео   неудача   самокат   самокатчик   столкновение   фейл   
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41  комментарий
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1k
Лебовски 9 часов назад
Аж три раза посмотрел на бис. В этом видео прекрасно всё! А если без шуток, вот так людей и сбивают........
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449
Вася Васильев 51 минуту назад
всё нормально.. шлагбаум вроде не помялся.
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10k
wild cat 57 минут назад
минус рёбра. потом кровища изо рта - рёбра лёгкие проткнули.
хоспадя, может обязать продавцов самокатов продавать и мозги?
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609
Александер Час назад
Йух, похоже, сломал...
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355
Краснодар Час назад
Непонятно, на что надеялся. Судя по звукам в конце видео - разочарован.
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5k
!ГЕНнадий 2 часа назад
К вопросу о езде без очков. Ветер, дождь, мошка, и....
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6k
yahaomsk 3 часа назад
звук в конце видео оч повеселил
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6k
yahaomsk 3 часа назад
может он хотел проверить кто крепче ?!
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2k
Aleks 4 часа назад
Шлагбаум не заметил, они автомобили и людей не видят, а тут какой то шлагбаум.
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6k
М С 4 часа назад
Это... просто...праздник...какой-то!
Все пересматриваю и пересматриваю :)
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2k
Женя Женя78 5 часов назад
как вообще можно не смотреть вперёд на такой скорости? сказочный
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14k
banzai7 5 часов назад
В моём детстве на самокатах люди катались лет до 10. Потом они развивались и транспортное средство усложнялось.
До сих пор, когда вижу самокат, ассоциирую его владельца с 10-ти летним подростком. И всё становится на свои места.
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5k
jfk 6 часов назад
видать, с той стороны шлагбаум под пейзаж раскрашен для таких [мат]))
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52k
smakido 6 часов назад
Приятель, как зубы?!
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518
Sinar 6 часов назад
Дадут в компании погоняло "Гастелло"))
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11k
Властелин 7 часов назад
Интересно прибавиться ли ему жизненного ума.
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6k
Дмитрий 7 часов назад
Нормально. Человек не пострадал.
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52k
dima423 7 часов назад
жестко уепался) ...но как можно не заметить такой шлагбаум?) ...тогда человека, например, он бы точно не заметил, а значит хорошо что самовыпилился без вреда для окружающих...)
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120
Человече Z dima423 5 часов назад
Увы, не самовыпилился.. . Отлежится - пойдет мстить шлагбаумам... Тогда вдвойне опасен будет...
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2k
STRiX 7 часов назад
думаю там точно пару ребрышек поломал...
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5k
Андрей 7 часов назад
по мнению самокатчиков - виноват шлагбаум! )
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17k
RDen 7 часов назад
самокатчик - это состояние развития
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