Мама-выдра купается с малышом

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Любители животных запечатлели совместное купание морской выдры с детёнышем.
Пушистые мамы так же, как и человеческие с большой заботой и любовью относятся к своим детишкам. Оберегают, кормят, играют и, разумеется, помогают, если те устали или попали в беду.
Морская выдра из этого ролика, например, вместе со своим малышом купалась в пруду. Правда, совместное плавание с мамой для крохи оказалось весьма утомительным, а потому он очень быстро устал. Малыш захотел спать и мама сразу это заметила. Она положила детеныша себе на брюшко и поплыла в более спокойное и тихое место.
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