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Мама-выдра купается с малышом

Мама-выдра купается с малышом

Автор:
17 мая 2024 07:19
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в мире   выдра   детеныш   животные   калан   милота   
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Любители животных запечатлели совместное купание морской выдры с детёнышем.

Пушистые мамы так же, как и человеческие с большой заботой и любовью относятся к своим детишкам. Оберегают, кормят, играют и, разумеется, помогают, если те устали или попали в беду.

Морская выдра из этого ролика, например, вместе со своим малышом купалась в пруду. Правда, совместное плавание с мамой для крохи оказалось весьма утомительным, а потому он очень быстро устал. Малыш захотел спать и мама сразу это заметила. Она положила детеныша себе на брюшко и поплыла в более спокойное и тихое место.

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Метки: Видео   в мире   выдра   детеныш   животные   калан   милота   
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Александер 48 минут назад
Милота!
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Себастьян Перейра
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