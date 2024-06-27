Парень врезался в витрину, пытаясь попасть в магазин

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В Китае студенту срочно понадобилось попасть в магазин. Однако парень не заметил стеклянную витрину на своё пути и врезался в неё.
Поспешишь — людей насмешишь!
Путь главному герою видеоролика преграждала стеклянная витрина, которую он из-за невнимательности не заметил. Всё закончилось столкновением, сломанными очками, синяком и ссадиной на лице.
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