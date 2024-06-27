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Парень врезался в&nbsp;витрину, пытаясь попасть в магазин

Парень врезался в витрину, пытаясь попасть в магазин

Автор:
27 июня 2024 08:50
Метки: Видео   Китай   витрина   люди   магазин   столкновение   
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В Китае студенту срочно понадобилось попасть в магазин. Однако парень не заметил стеклянную витрину на своё пути и врезался в неё.

Поспешишь — людей насмешишь!

Путь главному герою видеоролика преграждала стеклянная витрина, которую он из-за невнимательности не заметил. Всё закончилось столкновением, сломанными очками, синяком и ссадиной на лице.

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Метки: Видео   Китай   витрина   люди   магазин   столкновение   
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3768 постов (3725 в горячем)

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