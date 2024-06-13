Девушки пришли в магазин без штанов

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В Норильске девушки пришли в магазин в нижнем белье. Проспорили или баня за углом?
Умеют удивить и привлечь к себе внимание
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Новости партнёров
Приезжает мужик с женой в отпуск в Испанию. В один из вечеров муж уходит в бар, и, вернувшись через час, не застает жену в номере. Он выходит в коридор и у горничной спрашивает: «Где моя жена?» Та ему отвечает, что жена твоя пошла к дону Педро. Мужик начинает возмущаться, кричать: «Кто такой дон Педро, где он живет?» Горничная называет ему номер, он туда тихонечко входит и крадется к двери в комнату. Заглядывает играет тихая музыка, роскошная кровать, на ней загорелый, стройный, красивый, мужественный дон Педро. Открывается дверь душа и выходит его жена бледная, растрепанная, живот, грудь отвисшая… Мужик смотрит и думает: «Господи! Как перед доном Педро-то неудобно!»
- У вас было лето?
- Да, но в тот день я работал.