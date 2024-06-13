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Девушки пришли в магазин без штанов

Девушки пришли в магазин без штанов

Автор:
13 июня 2024 06:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Норильск   без штанов   девушки   магазин   покупатель   покупательница   
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В Норильске девушки пришли в магазин в нижнем белье. Проспорили или баня за углом?

Умеют удивить и привлечь к себе внимание

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Метки: Видео   Норильск   без штанов   девушки   магазин   покупатель   покупательница   
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17  комментариев
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Комментарий удален. Причина: порнография/эротика
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37k
БамбарбияКиргуду Минуту назад
Мерзкое зрелище.
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40k
Dobry vojak Svejk 7 минут назад
Судя по довольным лицам - явно какой-то квест )) Справились, браво ))
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80k
Viktor Полчаса назад
А чё, ежели есть показать что, почему бы и нет?
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1k
Quantimus 36 минут назад
Смотрю на этих "прынцесс" и, почему то, анекдот вспоминаю...

Приезжает мужик с женой в отпуск в Испанию. В один из вечеров муж уходит в бар, и, вернувшись через час, не застает жену в номере. Он выходит в коридор и у горничной спрашивает: «Где моя жена?» Та ему отвечает, что жена твоя пошла к дону Педро. Мужик начинает возмущаться, кричать: «Кто такой дон Педро, где он живет?» Горничная называет ему номер, он туда тихонечко входит и крадется к двери в комнату. Заглядывает играет тихая музыка, роскошная кровать, на ней загорелый, стройный, красивый, мужественный дон Педро. Открывается дверь душа и выходит его жена бледная, растрепанная, живот, грудь отвисшая… Мужик смотрит и думает: «Господи! Как перед доном Педро-то неудобно!»
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60k
alertol 52 минуты назад
По выражению лица, сразу видно что либо на спор, либо просто по прикалываться
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12
Valery alertol 9 минут назад
Скорее всего
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185
Иван Сивиркин 58 минут назад
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63k
turyst Час назад
Ссылка m.vk.com
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9k
Колорад Час назад
Это ж Норильск! Там случаев позагорать три с половиной часа в год. Витамин D сам себя не синтезирует!
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42k
АнтонПолднев 2 часа назад
Ну баня тут конечно не при чём, хотя бы потому что они одеты, а не голые в простынях. Скорее всего проиграли, или проспорили. Я склоняюсь к первому варианту.
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10k
kirpal 2 часа назад
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3k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
а чёхотели, не ипёт никто .
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Себастьян Перейра
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