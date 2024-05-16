Кот удивлён действиями своего товарища

В отличие от многие собак, кошки не так часто ведут себя дружелюбно и приветливо с другими животными. Но рыжий кот из этого видео немного отличается от своих собратьев, и это отличие шокировало его пушистого приятеля.

Когда полосатый котейка увидел, как его соплеменник обнимается с кроликом, он был чрезвычайно удивлен. Видимо, он подумал, что рыжий просто перепутал кролика с другим котом, но дружелюбный пушистик точно знал, что перед ним не кот, а совсем другой зверь. Просто он оказался очень добрым и ласковым.