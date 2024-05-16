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Сообщество Без кота и жизнь не та 2377 постов • 515 подписчиков подписаться
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Кот удивлён действиями своего товарища

Кот удивлён действиями своего товарища

Автор:
16 мая 2024 07:13
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Реакция   дружба   животные   кот   кролик   
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Домашнему коту чем-то приглянулся кролик. Его товарищ, заметив это, был весьма удивлён.

В отличие от многие собак, кошки не так часто ведут себя дружелюбно и приветливо с другими животными. Но рыжий кот из этого видео немного отличается от своих собратьев, и это отличие шокировало его пушистого приятеля.

Когда полосатый котейка увидел, как его соплеменник обнимается с кроликом, он был чрезвычайно удивлен. Видимо, он подумал, что рыжий просто перепутал кролика с другим котом, но дружелюбный пушистик точно знал, что перед ним не кот, а совсем другой зверь. Просто он оказался очень добрым и ласковым.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   дружба   животные   кот   кролик   
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6  комментариев
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2k
Сергей Зайцев Час назад
У полосатого аж глаз задёргался ))
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74
uid-tfwhppoz 37 минут назад
у пацанов такая реакция, когда русская деваха с арабом мутит
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10k
Alex 50 минут назад
"Как ты мог мне изменить с этим ушастым?"
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11k
Владимир 2 часа назад
Он уже просто распробовал..
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5k
Горожанин 2 часа назад
Нашел себе девочку - милую, без головной боли и шила в голове. Благодать. Есть чему другим удивляться и завидовать)
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
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