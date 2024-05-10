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Самая большая из всех черепах на Земле

Самая большая из всех черепах на Земле

Автор:
10 мая 2024 14:44
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Размер   в мире   животные   кожистая черепаха   черепаха   
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Кожистая черепаха — единственный современный вид из семейства кожистых черепах. Она является не только самой крупной черепахой в мире, но и одной из самых больших рептилий на планете.

В длину невероятное существо, словно вышедшее из древних легенд может достигать 2,6 метров, а весить до 1000 килограмм. Большую часть жизни пресмыкающееся проводит в воде.

Черепахи распространены во всех тропических морях и почти всех океанах. Они питаются мелкой рыбой, медузами, ракообразными, головоногими моллюсками и другими небольшими морскими жителями.

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Метки: Видео   Размер   в мире   животные   кожистая черепаха   черепаха   
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4  комментария
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Карл Карл Час назад
как бы люди не убили ее
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995
Рома Полчаса назад
Эта фуйня размером с мой диван !!
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79k
Viktor Час назад
Во супчику наварить можно!
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3259 постов (3197 в горячем)

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