Самая большая из всех черепах на Земле

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Кожистая черепаха — единственный современный вид из семейства кожистых черепах. Она является не только самой крупной черепахой в мире, но и одной из самых больших рептилий на планете.
В длину невероятное существо, словно вышедшее из древних легенд может достигать 2,6 метров, а весить до 1000 килограмм. Большую часть жизни пресмыкающееся проводит в воде.
Черепахи распространены во всех тропических морях и почти всех океанах. Они питаются мелкой рыбой, медузами, ракообразными, головоногими моллюсками и другими небольшими морскими жителями.
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