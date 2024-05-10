Самая большая из всех черепах на Земле

В длину невероятное существо, словно вышедшее из древних легенд может достигать 2,6 метров, а весить до 1000 килограмм. Большую часть жизни пресмыкающееся проводит в воде.

Черепахи распространены во всех тропических морях и почти всех океанах. Они питаются мелкой рыбой, медузами, ракообразными, головоногими моллюсками и другими небольшими морскими жителями.