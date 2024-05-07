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Аллигатор пытается перелезть через забор

Аллигатор пытается перелезть через забор

Автор:
07 мая 2024 07:36
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   аллигатор   в мире   животные   забор   крокодил   
1186
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На видео попал коварный и жестокий хищник, который не отказался бы от посторонней помощи. Аллигатору необходимо было преодолеть забор, однако сделать это оказалось не так уж и просто.

Вы когда-нибудь обращали внимание на короткие лапки у крокодилов и аллигаторов? Казалось бы, одни из опаснейших хищников в природе, которые внушают ужас только лишь своим видом, но стоит им начать задействовать лапки, как все сразу меняется.

Как, например, в этом видео, где хищник пытается преодолеть забор при помощи, конечно же, своих коротких лапок. Страшнейший зверь сразу же превращается в беспомощного "щеночка", которого надо перенести на ручках. Однако, несмотря на такую физическую особенность, рептилия все же успешно преодолевает препятствие.

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Метки: Видео   Прикол   аллигатор   в мире   животные   забор   крокодил   
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5  комментариев
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Станнис Час назад
он даже не пытался, он взял и перелез
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174
Самуил Маршак 42 минуты назад
Расплодили демоны! Проходу от них нет
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25k
Shtoppi 50 минут назад
мне кажется местным стоит подумать о том, чтобы установить заборы повыше )))))))
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52k
Элек Мек Час назад
Совсем эти ящерки офигели.
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mindflixx
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