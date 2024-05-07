Аллигатор пытается перелезть через забор

На видео попал коварный и жестокий хищник, который не отказался бы от посторонней помощи. Аллигатору необходимо было преодолеть забор, однако сделать это оказалось не так уж и просто.
Вы когда-нибудь обращали внимание на короткие лапки у крокодилов и аллигаторов? Казалось бы, одни из опаснейших хищников в природе, которые внушают ужас только лишь своим видом, но стоит им начать задействовать лапки, как все сразу меняется.
Как, например, в этом видео, где хищник пытается преодолеть забор при помощи, конечно же, своих коротких лапок. Страшнейший зверь сразу же превращается в беспомощного "щеночка", которого надо перенести на ручках. Однако, несмотря на такую физическую особенность, рептилия все же успешно преодолевает препятствие.
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