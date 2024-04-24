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Интересное приспособление для тренировки сальто

Интересное приспособление для тренировки сальто

Автор:
24 апреля 2024 10:21
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Спорт   в мире   интересно   сальто   тренировка   
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Сальто — это непростое гимнастическое движение, требующее от человека подготовки и хорошей физической формы. Это приспособление способно немного облегчить обучение этому движению.

Приспособление для тренировки переднего и заднего сальто.

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Метки: Видео   Спорт   в мире   интересно   сальто   тренировка   
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4  комментария
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62k
dima423 52 минуты назад
прикольная штучка, я бы попрыгал)
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17k
_Tango_ 14 минут назад
Эх а я ждал, что он на первом прыжке головой воткнется...
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5k
TOROID 22 минуты назад
Тренировка для космонавтов в невесомости
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 2975 постов (2911 в горячем)

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