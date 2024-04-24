Интересное приспособление для тренировки сальто

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Сальто — это непростое гимнастическое движение, требующее от человека подготовки и хорошей физической формы. Это приспособление способно немного облегчить обучение этому движению.
Приспособление для тренировки переднего и заднего сальто.
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