FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16653 поста • 1707 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Птицы осваивают новый дом

Птицы осваивают новый дом

Автор:
24 апреля 2024 08:19
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в мире   животные   интересно   птицы   скворечник   таймлапс   
963
1
1

Автор видео сделал для птиц нестандартный скворечник. Пернатые вселились в новое жилище и вскоре приступили к ремонту.

Таймлапс, в котором птицы вселяются в необычный скворечник.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   в мире   животные   интересно   птицы   скворечник   таймлапс   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
jfk Полчаса назад
Интересно, что они лишнее из скворечника убирают. И где продолжение с вылуплением?
На даче с сыном делали скворечник два года назад, почему-то на постоянку так никто и не заселился, в прошлом году заглядывал туда, видно, что нанесли утеплителя подобного, как в видео.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pioner76 12 минут назад
Доброе видео.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Victor Ilyin 12 минут назад
Как мило....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 2974 поста (2911 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

855402



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "Гений": 11 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Гений": 11 интересных фактов о фильме
Американская семья срочно переехала в&nbsp;Россию после закона о&nbsp;смене пола
Американская семья срочно переехала в Россию после закона о смене пола
Набирающие популярность в сообществах
Стоп-кадр
Стоп-кадр
Мемы из соцсетей. Свежак за 23 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 23 апреля
Забивай штрафные и получай призы
Забивай штрафные и получай призы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#собака#забавно#ДТП#факты#Автовсячина#позитив#кино
#животные#интересно#Юмор#история#люди#Китай#Реакция#Разное#Россия#подборка
#Прикол#автомир#в мире#интересное#аварии#авто аварии#кот#новости#истории#Жизнь
Забивай штрафные и получай призы Забивай штрафные и получай призы Американец снял вмёрзшего в пруд аллигатора Американец снял вмёрзшего в пруд аллигатора Крылатая орда, или в каких городах голубей так много, что их запрещают кормить Крылатая орда, или в каких городах голубей так много, что их запрещают кормить Канчиль: самое маленькое копытное планеты Канчиль: самое маленькое копытное планеты О морозостойкости некоторых животных О морозостойкости некоторых животных Бельгийцы поселили у себя дома дикую свинью Бельгийцы поселили у себя дома дикую свинью

На что жалуетесь?

Вернуться