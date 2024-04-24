Птицы осваивают новый дом

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Автор видео сделал для птиц нестандартный скворечник. Пернатые вселились в новое жилище и вскоре приступили к ремонту.
Таймлапс, в котором птицы вселяются в необычный скворечник.
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На даче с сыном делали скворечник два года назад, почему-то на постоянку так никто и не заселился, в прошлом году заглядывал туда, видно, что нанесли утеплителя подобного, как в видео.