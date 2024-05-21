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Сообщество Без кота и жизнь не та 2387 постов • 516 подписчиков подписаться
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Кот выбрал необычное место для сна

Кот выбрал необычное место для сна

Автор:
21 мая 2024 07:25
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   забавно   кот   котёнок   кошка   посуда   сон   
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Кошки часто выбирают неожиданные места для сна. Яркий пример — пушистый герой видео, который хорошо устроился в металлической посуде для приготовления еды.

Все знают, что котики любят спать в необычных местах. Но, несмотря на это, пушистые всегда находят способ удивить хозяев своим выбором спального места. Яркий пример — рыжий котофей из этого видео, который удобно устроился в кастрюльке, оставленной на плите.

Если не всматриваться в содержимое кастрюли внимательно, то покажется, будто внутри находится какая-то каша с тыквой или необычное тесто для пирожков. Но, когда «блюдо» начинает шевелиться, становится понятно, что это не кулинарный шедевр, а всего лишь спящий котик. Впрочем, котики лучше кулинарных шедевров.

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Метки: Видео   забавно   кот   котёнок   кошка   посуда   сон   
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2  комментария
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1k
Gromkhard Час назад
Не тот ли это кот, которого "приручали" в посте выше?)))
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4k
Enigma Kuutar 5 минут назад
Тесто ещё не дошло. ))))
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3652 поста (3616 в горячем)

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