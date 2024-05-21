Кот выбрал необычное место для сна

Кошки часто выбирают неожиданные места для сна. Яркий пример — пушистый герой видео, который хорошо устроился в металлической посуде для приготовления еды.
Все знают, что котики любят спать в необычных местах. Но, несмотря на это, пушистые всегда находят способ удивить хозяев своим выбором спального места. Яркий пример — рыжий котофей из этого видео, который удобно устроился в кастрюльке, оставленной на плите.
Если не всматриваться в содержимое кастрюли внимательно, то покажется, будто внутри находится какая-то каша с тыквой или необычное тесто для пирожков. Но, когда «блюдо» начинает шевелиться, становится понятно, что это не кулинарный шедевр, а всего лишь спящий котик. Впрочем, котики лучше кулинарных шедевров.
Источник:
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