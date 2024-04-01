Двухэтажный дом для одного худого человека

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В Японии сдают в аренду вот так такой частный дом. Внутри всё максимально компактно, но при этом есть все необходимые удобства, помимо пространства.
Аренда обойдется примерно в 65.000₽. Зато отдельный дом без соседей.
Хотели бы в таком жить?
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Учитывая, что у них многие вообще на вокзале в капсулах спят, чтобы время на дорогу не тратить, когда езда до офиса три часа в одну сторону.
Уж лучше чем хрущёба.