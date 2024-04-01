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Двухэтажный дом для одного худого человека

Двухэтажный дом для одного худого человека

Автор:
01 апреля 2024 09:34
Сообщество : Жизнь
Метки: Двухэтажный дом   Япония   аренда   в мире   дом   жилье   квартира   люди   
1460
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В Японии сдают в аренду вот так такой частный дом. Внутри всё максимально компактно, но при этом есть все необходимые удобства, помимо пространства.



Аренда обойдется примерно в 65.000₽. Зато отдельный дом без соседей.

Хотели бы в таком жить?

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Метки: Двухэтажный дом   Япония   аренда   в мире   дом   жилье   квартира   люди   
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10  комментариев
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393k
Алексей 2 часа назад
нерационально. лестница больше половины площади отбирает. надо просто веревку было подвесить
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8k
Oleg 8 минут назад
Но со своим парковочным местом? Нормально )
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3k
Остап_Бендер_Задунайский 10 минут назад
Купе СВ получается)
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4k
Anners 11 минут назад
Как резервное пристанище на 2-3 ночи в неделю, то вполне приемлемо.

Учитывая, что у них многие вообще на вокзале в капсулах спят, чтобы время на дорогу не тратить, когда езда до офиса три часа в одну сторону.

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516
Доцент Полчаса назад
Ну если для одного - то самое то!
Уж лучше чем хрущёба.
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97
Юлия Час назад
Я бы точно в таком жить не хотела бы! Похоже на пенал.
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901
MidMaster Час назад
Настоящее восточное благополучие
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25k
Тигран Саркисян Час назад
Да там столько полезного пространства похе-рено , короче иррациональный дизигн)
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32k
Владимир 2 часа назад
У них и обычные квартиры не сильно больше так то.
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3481 пост (3265 в горячем)

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