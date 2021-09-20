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Последний натурал на Земле

Последний натурал на Земле (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 сентября 2021 09:05
Сообщество : Юмор
Метки: Comedy Club   natural   usb   Юмор   видео   геи   прикол   
2797
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Старый, но не теряющий своей актуальности ролик от группы «USB» — участников шоу «Comedy Club». Видео рассказывает о мужчине традиционной сексуальной ориентации, пытающемся выжить в мире, который захватили геи.

Сюжет:

На дворе 2028 год. Геи захватили мир и один из последних натуралов пытается найти себе подобных.

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Метки: Comedy Club   natural   usb   Юмор   видео   геи   прикол   
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18  комментариев
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14k
dimitr 2 часа назад
Натуралы из камеди клаб???
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4k
Дарвин и аморальная премия 17 минут назад
Телочка классная,жалко,что ее сиськи крупным планом не показали
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24k
Ashabad 24 минуты назад
Буквально вчера, в Киеве. Посольства Европы и США одобряэ

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12k
Кархародон Полчаса назад
Развлекательный сайт. Но кому-то обязательно нужно вспомнить про гомосеков. А потом ныть - кругом реклама гомосеков! Вы же сами её и делаете
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11k
Типа граф 42 минуты назад
[мат] !!! Они запаланили всю планету !!!
Ссылка www.youtube.com
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32k
Netyn 56 минут назад
Не понятно где вейперы и самокатчики
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516
MerryGoRound Час назад
Натуралы в Камеди Клаб?! )))
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9k
Antique computer 2 часа назад
А ведь ему всего лишь надо подождать.
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29k
Растрелли В.В. 2 часа назад
В ролике п#$ары представлены продвинутыми (Айфон) и прикольными (специфичная одежда). А в реальности они мерзкие и бесполезные.
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8k
Андрей А 2 часа назад
С подключением?))) Ролику лет 5 уже
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