Последний натурал на Земле

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Старый, но не теряющий своей актуальности ролик от группы «USB» — участников шоу «Comedy Club». Видео рассказывает о мужчине традиционной сексуальной ориентации, пытающемся выжить в мире, который захватили геи.
Сюжет:
На дворе 2028 год. Геи захватили мир и один из последних натуралов пытается найти себе подобных.
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И да огрызок гомосятский телефон как собственно и компания которая его выпускает.
Собственно она один из главных спонсор всей этой заднеприводной движухи.