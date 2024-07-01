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Сообщество Без кота и жизнь не та 2481 пост • 522 подписчика подписаться
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Мамин хищник

Мамин хищник

Автор:
01 июля 2024 07:26
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   карп   карп кои   кот   котёнок   кошка   
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Котёнок наблюдал за карпами кои в пруду. В какой-то момент он сам оказался в водоеме и прибавил маме седой шерсти.

Сынок, рано тебе ещё рыбачить

Чтобы поймать рыбов, ты должен быть как рыба!

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Метки: Видео   Прикол   животные   карп   карп кои   кот   котёнок   кошка   
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7  комментариев
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8k
pinbalist 2 часа назад
А дома ещё и от бати получит )
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Autumn2015 Полчаса назад
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4k
Autumn2015 Полчаса назад
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12k
DumDum 39 минут назад
Что интересно, кошки воду не любят/боятся, а многие котята относятся к ней лояльно. Этот, даже, возмущался, что вытащили:) Моя котенком сама под струю лезла. Сейчас - ни за какие коврижки.
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7k
Lexx 44 минуты назад
Он толком и понять не успел, что произошло, мамашка оперативно сработала.
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6k
Горожанин 2 часа назад
Мама молодец.
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3k
константин 2 часа назад
котяра хотел рыбов поймать ,а тут мамка со своим низзя!
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Себастьян Перейра
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