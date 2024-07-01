Мамин хищник

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Котёнок наблюдал за карпами кои в пруду. В какой-то момент он сам оказался в водоеме и прибавил маме седой шерсти.
Сынок, рано тебе ещё рыбачить
Чтобы поймать рыбов, ты должен быть как рыба!
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