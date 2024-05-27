Неудачная попытка нападения

Котята обожают игры, и, как у всех представителей семейства кошачьих, в их играх часто присутствуют охотничьи привычки. Котенок из этого видео тоже решил устроить охоту на кота, но потерпел сокрушительное фиаско.

Малыш дождался, пока взрослый кот будет проходить мимо, и попытался напасть на него. Но поскользнулся и упал, чем привлек внимание рыжего. Маленький пушистик лишился элемента внезапности и поспешил спрятаться за стеной, чтобы сделать вид, что даже не собирался нападать на него. Меховой хитрец.