Неудачная попытка нападения

1617
1
1
Коварный котёнок решил напасть на сородича со спины, но потерпел фиаско.
Котята обожают игры, и, как у всех представителей семейства кошачьих, в их играх часто присутствуют охотничьи привычки. Котенок из этого видео тоже решил устроить охоту на кота, но потерпел сокрушительное фиаско.
Малыш дождался, пока взрослый кот будет проходить мимо, и попытался напасть на него. Но поскользнулся и упал, чем привлек внимание рыжего. Маленький пушистик лишился элемента внезапности и поспешил спрятаться за стеной, чтобы сделать вид, что даже не собирался нападать на него. Меховой хитрец.
Источник:
Ссылки по теме:
- 17 котят, доказавших, что даже из маленького заморыша можно превратиться в прекрасного кота королевских кровей
- Спасение застрявшего в оконной раме котенка в Новосибирске
- 18 фото, наглядно доказывающих, что кошки эксцентричные, но очень милые создания
- Озорной котёнок разбил зеркало
- Кот, который готов к любым трудностям
Новости партнёров
реклама