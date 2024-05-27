FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 2403 поста • 517 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
Неудачная попытка нападения

Неудачная попытка нападения

Автор:
27 мая 2024 07:25
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   котёнок   кошка   милота   
1617
1
1

Коварный котёнок решил напасть на сородича со спины, но потерпел фиаско.

Котята обожают игры, и, как у всех представителей семейства кошачьих, в их играх часто присутствуют охотничьи привычки. Котенок из этого видео тоже решил устроить охоту на кота, но потерпел сокрушительное фиаско.

Малыш дождался, пока взрослый кот будет проходить мимо, и попытался напасть на него. Но поскользнулся и упал, чем привлек внимание рыжего. Маленький пушистик лишился элемента внезапности и поспешил спрятаться за стеной, чтобы сделать вид, что даже не собирался нападать на него. Меховой хитрец.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   котёнок   кошка   милота   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3284 поста (3225 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1025420



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Не пора ли им всем дать пинка?»: депутат Госдумы рассказал о «борзости» приезжих
«Не пора ли им всем дать пинка?»: депутат Госдумы рассказал о «борзости» приезжих
30 фото с необычно большими вещами и существами
30 фото с необычно большими вещами и существами
Набирающие популярность в сообществах
Как на самом деле выглядят зарубежные звёзды без прикрас
Как на самом деле выглядят зарубежные звёзды без прикрас
Великий тараканий путь: составлена карта распространения насекомых по миру
Великий тараканий путь: составлена карта распространения насекомых по миру
Скандальную резолюцию все-таки приняли
Скандальную резолюцию все-таки приняли
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На случай обезъёживания

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#СССР#Россия#новости#кот
#в мире#люди#Юмор#забавно#милота#полиция
#животные#факты#интересно#сарказм#подборка#конфликт
Скандальную резолюцию все-таки приняли Скандальную резолюцию все-таки приняли Кошка попыталась сорвать свадьбу Кошка попыталась сорвать свадьбу 18 фото, наглядно доказывающих, что кошки эксцентричные, но очень милые создания 18 фото, наглядно доказывающих, что кошки эксцентричные, но очень милые создания Озорной котёнок разбил зеркало Озорной котёнок разбил зеркало 17 котят, доказавших, что даже из маленького заморыша можно превратиться в прекрасного кота королевских кровей 17 котят, доказавших, что даже из маленького заморыша можно превратиться в прекрасного кота... Кот, который готов к любым трудностям Кот, который готов к любым трудностям

На что жалуетесь?

Вернуться