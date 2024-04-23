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Сообщество Без кота и жизнь не та 2292 поста • 512 подписчиков подписаться
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Парень превратил свой дом в парк аттракционов для котов

Парень превратил свой дом в парк аттракционов для котов

Автор:
23 апреля 2024 12:09
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   коты   парк аттракционов   развлечения   
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Хозяин нескольких котов сделал свою квартиру похожей на кошачий парк аттракционов. Он установил для питомцев различные горки, лестницы, тоннели и многое другое.

Все владельцы кошек по-своему любят и ценят своих питомцев, но лишь немногие готовы сделать что угодно ради их счастья и комфорта. Хозяин котиков из этого видео явно очень много времени потратил для того, чтобы обеспечить своим четвероногим друзьям по-настоящему роскошную жизнь.

Парень превратил квартиру в кошачий рай, о котором мечтают все пушистики. Он установил в доме горки, лестницы, тоннели, тайные лазы и многое-многое другое. Теперь его котишки целыми днями носятся по квартире, словно по парку аттракционов. И это делает их безумно счастливыми.

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Метки: Видео   Прикол   животные   коты   парк аттракционов   развлечения   
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1  комментарий
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..: Атеист :.. Полчаса назад
@@Хозяин нескольких котов сделал свою квартиру похожей на кошачий парк аттракционов.@@
Ошибочка!
Не хозяин, а раб котиков,
не свою квартиру, а квартиру котиков!

Но котейки, судя по всему, в восторге
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3663 поста (3618 в горячем)

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