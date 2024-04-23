Парень превратил свой дом в парк аттракционов для котов

Хозяин нескольких котов сделал свою квартиру похожей на кошачий парк аттракционов. Он установил для питомцев различные горки, лестницы, тоннели и многое другое.
Все владельцы кошек по-своему любят и ценят своих питомцев, но лишь немногие готовы сделать что угодно ради их счастья и комфорта. Хозяин котиков из этого видео явно очень много времени потратил для того, чтобы обеспечить своим четвероногим друзьям по-настоящему роскошную жизнь.
Парень превратил квартиру в кошачий рай, о котором мечтают все пушистики. Он установил в доме горки, лестницы, тоннели, тайные лазы и многое-многое другое. Теперь его котишки целыми днями носятся по квартире, словно по парку аттракционов. И это делает их безумно счастливыми.
Источник:
- Побег нашкодивших котов
- Чем занимаются кошки, пока хозяев нет дома
- Пушистые любители новогоднего салата
- Моя лапа всегда будет сверху
- Маленький, но очень грозный котёнок
Ошибочка!
Не хозяин, а раб котиков,
не свою квартиру, а квартиру котиков!
Но котейки, судя по всему, в восторге