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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1376 постов • 58 подписчиков подписаться
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В&nbsp;Адыгее уборщица спасла тонущего ребёнка

В Адыгее уборщица спасла тонущего ребёнка

Автор:
23 апреля 2024 11:01
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Спасение   адыгея   бассенй   ребенок   уборщица   
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Девочка находилась около бассейна для взрослых посетителей. Прыгнув в бассейн без нарукавников и спасательного жилета, она начала тонуть, но бдительная сотрудница мгновенно бросилась на помощь. Она вытащила ребенка из воды и усадила на бортик до прихода родителей.

Руководство спа-центра сообщило, что девочка находилась не в детской зоне, а рядом с бассейнами для взрослых посетителей. При этом на ребенке не было надувных нарукавников и жилета для плавания.

«Все наши сотрудники, от управляющей до кухонных рабочих, проходят еженедельный инструктаж. Но ведь они могут не всегда успеть. Мы понимаем, что к нам приезжают на отдых. Хочется отдохнуть, при этом не уделяя внимания детям. Родители должны помнить, что нельзя оставлять детей без внимания», - прокомментировали в центре отдыха.

Событие уже вызвало общественный резонанс.

«Девочка явно не умеет плавать, где родители были, интересно? Кстати, стоит заметить, когда человек тонет, действительно тонет, то он не кричит, а иногда и не особо активно плещется. Потому за детьми нужно усиленное внимание. Молодец женщина, так быстро среагировала, и где родители, как можно оставлять маленьких детей у воды», - оставляли комментарии неравнодушные люди.

Жизни и здоровью девочки благодаря действиям сотрудницы ничего не угрожает. Из спа-центра ребенок с родителями уехал домой.


Источник:

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Метки: Видео   Спасение   адыгея   бассенй   ребенок   уборщица   
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7  комментариев
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Elen Elen Час назад
Молодец тетенька уборщица. Медаль ей дайте.
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223
Евгений Бобр 15 минут назад
Молодец!
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144
Liberman 18 минут назад
в 90-91-м году был в Болгарии, лет 5 мне было...
плавать не умел. так,плескался на волнах.последний день отдыха. и что-то типа шторм-предупреждения. - волны чуть сильнее обычных.
Маман сидит на берегу,загорает. я как всегда в воде играюсь, у меня доска минисерфинг(на пузе) я и катался по волнам обычно....
а тут волна больше, прикольнее,быстрее по ней скользишь!
только вот незадача, они уже почти все разваливаются в том месте, где я могу стоять...
ну, надо ж подальше войти....вошел... млять, меня волной накрыло и потащило в море.
я - УРУРУРУРУРУ!!!!! под водой, волнами накрывает.... смотрю на маман - ей пофиг, она журнал читает. а волнами все дальше относит,затягивает в пучину.... я - уруруруруру!!!БОЛЬШЕ НИЧЕГО ИЗ ЗВУКОВ ИЗДАТЬ НЕ МОГ, Т.К. ВОДА УЖЕ ДАЖЕ В ЖОПУ ЗАЛИЛАСЬ...
СМОТРЮ НА ЭТУ КАРТИНУ(КАК МАМАН С УВЛЕЧЕНИЕМ ЧИТАЕТ ЖУРНАЛ), И ДУМАЮ НУ ВСЕ, ПИПЕЦ...
И тут она решила посмотреть где я !!!!! я прям забился сильнее "уруруруруру!!!!" увидела меня - ломанулась. и тут я прям расслабился) очухался - на берегу. получая пздюилей) реанимация)))
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Vladimir “Kvork” Tolkunov Полчаса назад
Ну и молодец, не равнодушная и внимательная. Хорошо!
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21k
anpetrof 43 минуты назад
Мы как-то давно с друзьями пошли летом в Серебряный бор (это в Москве) купаться. Там прямо от берега начинается резко ступенькой глубина примерно до середины бедра. Сидим мерах в двух от воды, а рядом ещё ближе к воде сидит семья с ребёнком лет четырёх. Сидят спиной к воде, пиво пьют, а ребёнок у них за спиной играет прямо около воды. Вдруг ребёнок кувырнулся в воду и исчез под водой. Хорошо мы это видели, кто-то из нас вскочил и ребёнка вытащил, а родители ничего не заметили даже...
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Miralanim
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