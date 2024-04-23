В Адыгее уборщица спасла тонущего ребёнка

Руководство спа-центра сообщило, что девочка находилась не в детской зоне, а рядом с бассейнами для взрослых посетителей. При этом на ребенке не было надувных нарукавников и жилета для плавания.

«Все наши сотрудники, от управляющей до кухонных рабочих, проходят еженедельный инструктаж. Но ведь они могут не всегда успеть. Мы понимаем, что к нам приезжают на отдых. Хочется отдохнуть, при этом не уделяя внимания детям. Родители должны помнить, что нельзя оставлять детей без внимания», - прокомментировали в центре отдыха.

Событие уже вызвало общественный резонанс.

«Девочка явно не умеет плавать, где родители были, интересно? Кстати, стоит заметить, когда человек тонет, действительно тонет, то он не кричит, а иногда и не особо активно плещется. Потому за детьми нужно усиленное внимание. Молодец женщина, так быстро среагировала, и где родители, как можно оставлять маленьких детей у воды», - оставляли комментарии неравнодушные люди.

Жизни и здоровью девочки благодаря действиям сотрудницы ничего не угрожает. Из спа-центра ребенок с родителями уехал домой.



