Пёс научился опрокидывать стопки

Хозяин научил своего пса опрокидывать стопки так же ловко, как это делают посетители баров.
Собаки — очень смышленые существа, и поэтому они отлично запоминают и выполняют множество самых разных команд. Некоторые команды, придуманные хозяевами пёсиков, отличаются особенной креативностью. Например, владелец пушистого героя этого видео научил его опрокидывать шоты.
Пёсик стал опрокидывать стопки так же ловко, как типичный завсегдатай бара. Хорошо, что человек ничем их не наполнял. Иначе собакен мгновенно свалился бы уже после первой рюмки. Ведь для домашних животных алкоголь, особенно крепкий, может быть очень опасным.
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