Нашествие крабов во время семейного пикника

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В Австралии к семье на пикник сбежалось около 50 крабов. Кокосовые крабы (Birgus latro) обладают отличным нюхом и без проблем взбираются на верхушки деревьев, так что столик для пикника не стал для них проблемой.
Кокосовые крабы охраняются в Австралии как исчезающий вид: их вылов и употребление в пищу запрещены. Отдельные особи могут достигать метра в длину и весить до четырех килограммов.
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