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Нашествие крабов во время семейного пикника

Нашествие крабов во время семейного пикника

Автор:
21 апреля 2024 10:36
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   Видео   животные   краб   пикник   удивительно   
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В Австралии к семье на пикник сбежалось около 50 крабов. Кокосовые крабы (Birgus latro) обладают отличным нюхом и без проблем взбираются на верхушки деревьев, так что столик для пикника не стал для них проблемой.

Кокосовые крабы охраняются в Австралии как исчезающий вид: их вылов и употребление в пищу запрещены. Отдельные особи могут достигать метра в длину и весить до четырех килограммов.

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Метки: Австралия   Видео   животные   краб   пикник   удивительно   
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2  комментария
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GROMOZEKA 37 минут назад
Чуваки на тусу подтянулись
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295
Голован Щекн Полчаса назад
то же в Австралии
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Круэлла
  • Дата регистрации: 12.08.2011
  • 1763 поста (1734 в горячем)

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