Коала оплакивает смерть самки

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Грустные кадры из Австралии: коала оплакивает недавно скончавшуюся самку. Ещё одно доказательство того, что животные способны сопереживать не хуже людей.
Животные тоже грустят, когда теряют близких
Служба спасения Koala Rescue опубликовало видео, на котором самец коалы оплакивает самку. Приехавший на вызов представитель организации обнаружил умершую коалу-самку и самца.
Сотрудник службы написал:
"Всегда неприятно находить мёртвую коалу, но еще более душераздирающе было видеть, как коала-самец держит и обнимает мертвую подругу".
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