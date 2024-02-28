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Коала оплакивает смерть самки

Коала оплакивает смерть самки

Автор:
28 февраля 2024 11:01
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   Видео   в мире   животные   коала   самка   
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Грустные кадры из Австралии: коала оплакивает недавно скончавшуюся самку. Ещё одно доказательство того, что животные способны сопереживать не хуже людей.

Животные тоже грустят, когда теряют близких

Служба спасения Koala Rescue опубликовало видео, на котором самец коалы оплакивает самку. Приехавший на вызов представитель организации обнаружил умершую коалу-самку и самца.

Сотрудник службы написал:
"Всегда неприятно находить мёртвую коалу, но еще более душераздирающе было видеть, как коала-самец держит и обнимает мертвую подругу".

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Метки: Австралия   Видео   в мире   животные   коала   самка   
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4  комментария
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10k
Павел Полчаса назад
Прямо как человек, оплакивает любимую!!!
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12k
Света 4 минуты назад
Такой лапушка горюет.
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3k
Pioner76 19 минут назад
Мдаа... что то в глаз попало...
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5
Mayhem Полчаса назад
Хнык
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