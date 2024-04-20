Сотрудник аэропорта Домодедово украл у пассажирки кольцо за 700 тысяч рублей

В полицию аэропорта Домодедово обратилась москвичка, которая рассказала, что недавно прилетела из ОАЭ с кольцом, купленным там за 700 тыс. рублей, однако не нашла его в чемодане, когда разбирала вещи. В бюро находок путешественница пропажу также не обнаружила.
Правоохранители отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в здании аэропорта, и увидели, что выпавшую коробку с кольцом подобрал оператор багажных тележек. Проживающий в Подмосковье мужчина 1986 года рождения решил не отдавать потерянное украшение, но затем был задержан и признался в краже.
К настоящему времени возбуждено уголовное дело, похищенное кольцо изъято, а подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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