Сотрудник аэропорта Домодедово украл у пассажирки кольцо за 700 тысяч рублей

Правоохранители отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в здании аэропорта, и увидели, что выпавшую коробку с кольцом подобрал оператор багажных тележек. Проживающий в Подмосковье мужчина 1986 года рождения решил не отдавать потерянное украшение, но затем был задержан и признался в краже.





К настоящему времени возбуждено уголовное дело, похищенное кольцо изъято, а подозреваемый находится под подпиской о невыезде.