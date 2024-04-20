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Сотрудник аэропорта Домодедово украл у пассажирки кольцо за 700 тысяч рублей

Сотрудник аэропорта Домодедово украл у пассажирки кольцо за 700 тысяч рублей

Автор:
20 апреля 2024 10:38
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Сотрудник аэропорта   домодедово   кольцо   кража   криминал   
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В полицию аэропорта Домодедово обратилась москвичка, которая рассказала, что недавно прилетела из ОАЭ с кольцом, купленным там за 700 тыс. рублей, однако не нашла его в чемодане, когда разбирала вещи. В бюро находок путешественница пропажу также не обнаружила.


Правоохранители отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в здании аэропорта, и увидели, что выпавшую коробку с кольцом подобрал оператор багажных тележек. Проживающий в Подмосковье мужчина 1986 года рождения решил не отдавать потерянное украшение, но затем был задержан и признался в краже.


К настоящему времени возбуждено уголовное дело, похищенное кольцо изъято, а подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Источник:

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Метки: Видео   Сотрудник аэропорта   домодедово   кольцо   кража   криминал   
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5  комментариев
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1k
Sumrak58100 Час назад
А она кольцо задекларировала? Это кольцо ей самой может боком выйти.
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7k
Трям 5 минут назад
И тут черножопый!
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9k
Alex 2 часа назад
И опять чурка.
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−6
Оглобля Alex 2 часа назад
Ну, за возбуждение межнациональной розни!
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2339 постов (2298 в горячем)

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