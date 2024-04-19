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Сообщество Мошенничество 196 постов • 32 подписчика подписаться
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Коробка с фантиками вместо телефона

Коробка с фантиками вместо телефона

Автор:
19 апреля 2024 12:52
Сообщество : Мошенничество
Метки: Видео   Телефон   авито   коробака   мошенник   обман   фантики   
2179
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Мужчина продал свой телефон на Авито и оформил отправление доставкой через Почту России, но покупатель решил отказаться от заказа и вернуть товар.

В итоге вместо телефона обратно пришла коробка с фантиками от конфет. Если бы не видео, мужчина остался бы не с чем.


Будьте бдительны!

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Метки: Видео   Телефон   авито   коробака   мошенник   обман   фантики   
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8  комментариев
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61k
dima423 Час назад
бушный 11 айфон за 82к? Это старое видео чтоль? сейчас ему цена в идеальном состоянии тыс 20-30 макс... А не схема ли это, в которой автор видео так же является участником, и в которой кидают почту или авито?)) Да и слишком уж он уверен в том что там далеко не айфон уже...
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11k
Заводной апельсин 9 минут назад
С чего он взял, что посылку нельзя вскрывать? Посылку можно и нужно вскрывать, чтобы проверить, что пришло. Это даже в правилах указано. 15 минут на осмотр. Видео мутное и кто не прав не понятно.
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20k
Bill 11 минут назад
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11k
Клёст 15 минут назад
На видео мошенник, причëм самого отвратительного вида.
По хорошему на него надо заявление написать, и загнать их вместе с подельниками как бешенных псин.
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13k
Гомерчик Полчаса назад
Дождутся однажды
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Snezhinka
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 2286 постов (2194 в горячем)

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