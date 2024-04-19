Коробка с фантиками вместо телефона

2179
1
1
Мужчина продал свой телефон на Авито и оформил отправление доставкой через Почту России, но покупатель решил отказаться от заказа и вернуть товар.
В итоге вместо телефона обратно пришла коробка с фантиками от конфет. Если бы не видео, мужчина остался бы не с чем.
Будьте бдительны!
Источник:
Ссылки по теме:
- «Ты крутилку повернул? Давай, поворачивай»: телефонный террорист позвонил школьнику и стал убеждать включить газовую плиту и микроволновку одновременно
- Мужчина хитростью вернул украденный обезьяной смартфон
- Мошенник накупил продуктов по цене картофелины
- Роковой герой-любовник влюбил в себя больше 50 молоденьких девушек. Но паренёк оказался с секретом
- Мошенник пожаловался своей жертве на тяжёлые условия труда
Новости партнёров
реклама
По хорошему на него надо заявление написать, и загнать их вместе с подельниками как бешенных псин.