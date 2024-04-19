Девушка показала, как развить у котика музыкальный талант

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Хозяйка купила ему специальную автокормушку-пианино, чтобы пушистик мог и поесть, и развить свои природные музыкальные навыки. По началу котик не понимал принцип работы устройства, но уже через несколько дней он сообразил, что именно ему нужно делать для порции вкусняшек.
Так и появился еще один великий и невероятно талантливый пушистый Мяуцарт.
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