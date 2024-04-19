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Сообщество Без кота и жизнь не та 2272 поста • 510 подписчиков подписаться
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Девушка показала, как развить у котика музыкальный талант

Девушка показала, как развить у котика музыкальный талант

Автор:
19 апреля 2024 10:50
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Пианино   автокормушка   животные   забавно   корм   кот   милота   музыкальный талант   
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Хозяйка купила ему специальную автокормушку-пианино, чтобы пушистик мог и поесть, и развить свои природные музыкальные навыки. По началу котик не понимал принцип работы устройства, но уже через несколько дней он сообразил, что именно ему нужно делать для порции вкусняшек.

Так и появился еще один великий и невероятно талантливый пушистый Мяуцарт.

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Метки: Видео   Пианино   автокормушка   животные   забавно   корм   кот   милота   музыкальный талант   
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3  комментария
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Гвоздь 44 минуты назад
где финальный аккорд?
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АнтонПолднев Полчаса назад
Хозяева талантливые, а кот ни разу не нажал куда надо
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3498 постов (3298 в горячем)

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