Девушка показала, как развить у котика музыкальный талант

Хозяйка купила ему специальную автокормушку-пианино, чтобы пушистик мог и поесть, и развить свои природные музыкальные навыки. По началу котик не понимал принцип работы устройства, но уже через несколько дней он сообразил, что именно ему нужно делать для порции вкусняшек.