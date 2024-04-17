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На камеру попала наглядная разница в поведении собак и кошек друг с другом

На камеру попала наглядная разница в поведении собак и кошек друг с другом

Автор:
17 апреля 2024 11:44
Сообщество : Животные
Метки: Вижео   животные   забавно   кот   место   милота   обнимашки   собака   
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Не секрет, что собаки более внимательные и заботливые. Они готовы жертвовать своими интересами ради хозяина. Коты, в свою очередь, наоборот, эгоистичны. И эта разница в их поведении наглядна показана в этом ролике.


В нем кот и пес в разные промежутки времени отдыхают на солнышке. И в определенный момент каждый из них хочет присоединиться к своему товарищу. Однако в то время, как пес аккуратно ложится рядом с котом, не смея тревожить его отдых, кот без предупреждения врывается в сон пса, бесцеремонно укладываясь на него.


Но главное, что в итоге все равно — милота и обнимашки. Поэтому кота на сей раз можно и простить.

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Метки: Вижео   животные   забавно   кот   место   милота   обнимашки   собака   
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1  комментарий
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alexis 19 минут назад
Потому что кот оставил солнышка для друга, а эта псина сутулая все солнце заняла.
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3867 постов (3724 в горячем)

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