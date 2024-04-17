На камеру попала наглядная разница в поведении собак и кошек друг с другом

Не секрет, что собаки более внимательные и заботливые. Они готовы жертвовать своими интересами ради хозяина. Коты, в свою очередь, наоборот, эгоистичны. И эта разница в их поведении наглядна показана в этом ролике.
В нем кот и пес в разные промежутки времени отдыхают на солнышке. И в определенный момент каждый из них хочет присоединиться к своему товарищу. Однако в то время, как пес аккуратно ложится рядом с котом, не смея тревожить его отдых, кот без предупреждения врывается в сон пса, бесцеремонно укладываясь на него.
Но главное, что в итоге все равно — милота и обнимашки. Поэтому кота на сей раз можно и простить.
Источник:
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