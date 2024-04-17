На камеру попала наглядная разница в поведении собак и кошек друг с другом

В нем кот и пес в разные промежутки времени отдыхают на солнышке. И в определенный момент каждый из них хочет присоединиться к своему товарищу. Однако в то время, как пес аккуратно ложится рядом с котом, не смея тревожить его отдых, кот без предупреждения врывается в сон пса, бесцеремонно укладываясь на него.

Но главное, что в итоге все равно — милота и обнимашки. Поэтому кота на сей раз можно и простить.