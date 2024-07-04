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Почему не стоит пить кофе из автоматов

Почему не стоит пить кофе из автоматов

Автор:
04 июля 2024 07:30
Сообщество : Еда
Метки: Автомат   Видео   антисанитария   кофе   кофейный автомат   факты   
2347
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Почти в любом торговом, учебном, офисном помещении есть место, где располагается несколько кофейных автоматов. Однако пить кофе из них всё же не стоит, даже если очень хочется.

Коротко и ясно о том, почему нельзя пить кофе из кофейных автоматов. А вы балуете себя кофейными напитками из подобных автоматов?

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Метки: Автомат   Видео   антисанитария   кофе   кофейный автомат   факты   
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17  комментариев
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15k
Antique computer 2 часа назад
И что, надо смотреть видео? А пересказ выложить религия не позволяет? Автору - заслуженный минус.
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11k
Berserk 9 минут назад
У нас на работе чувак обслуживал кофе-автомат я отчетливо видел как он пришел с пустой баклахой и пошел в туалет наполнять её водой после чего вставил в кофе-автомат. Под разными сортами кофе подают одно и то же под разной концентрацией молока и кофе с сахаром. Само кофе перемешано в контейнерах с пылью и остатками другого сорта кофе. Вода в бачке с горячей водой с жуткими хлопьями накипи.
Я кофе никогда не покупаю в автоматах.
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2k
smokes 13 минут назад
Да так то и не принципиально, все равно вода из бачка попадает в парогенератор, где температура выше 120 градусов.. быстрее парогенератор умрет, чем кто то кофем отравится..
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9k
perekrestok 37 минут назад
А то что в автоматах бутерброды продают ничего? Сразу бы казал что пить и есть можно то, что сам готовишь.
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12k
vasilykopkov 37 минут назад
Зелёная вода - это всего лишь признак того, что в ней размножились сине-зелёные водоросли. Они есть практически в любой бутылке воды, если она не кипячёная.
Они сами по себе безвредны, также учтём, что воду при приготовлении кофе доводят до 95 градусов Цельсия.

PS а в кафе можно подумать кофе-машину каждый день дезинфицируют...
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5k
Алекс Лом 51 минуту назад
1 мая заходя в рабочую зону поприветствовал старушку "мир . труд .май." На что она накинулась на меня - нельзя это говорить ! на вопрос что именно поведала что в телеге один експерт написал что за слово "Мир" начали сажать в России .
Короче если б не жалко было бы убогую сдал бы ее в дурку, раз верит какому то неизвестному дебилу в сети. Мистер аноним бля.
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40k
Dobry vojak Svejk 54 минуты назад
Вывод из серии - не покупайте зубную пасту, пока сами в тюбик не загляните... От очень уважаемого, правда никому нахер не известного, эксперта )
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56k
Прораб 56 минут назад
Е.бланин какой то
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20k
GROMOZEKA 58 минут назад
Почему не стоит смотреть видео с икзпердным мнением, всяких непонятных чуваков
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6k
Горожанин Час назад
Жить вообще вредно. Кто не рискует, тот не пьет кофе.
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5k
dangora Час назад
Если в аппарат воду заливают три раза в день из-за большого количества пользователей, то она в принципе не будет успевать портиться.
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8k
Горец Ю 2 часа назад
Воду кипятит аппарат?
Бактерии сдохли.
В городе иммунитет зверский вырабатывается.
Я когда приезжаю, всегда шок о испытываю.
Поручни в метро, тысячи людей со всего мира....
А тут вода зелёная ещё добавилась!
А кофе, даже в СПб, я пью только дома.
Могу себе позволить)))
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13k
MPEG-8 2 часа назад
В кафешках придорожных, где стоят вот такие аппараты (чайник-термос) не рекомендую пить чай/кофе, она как правила не успевают вскипятить очередную партию, попейте минералки.
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13k
Дмитрий 2 часа назад
А ещё не ешьте нигде кроме дома. Да и не дышите. Да и вообще жить противопоказано.
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3773 поста (3736 в горячем)

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