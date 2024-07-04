Почему не стоит пить кофе из автоматов

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Почти в любом торговом, учебном, офисном помещении есть место, где располагается несколько кофейных автоматов. Однако пить кофе из них всё же не стоит, даже если очень хочется.
Коротко и ясно о том, почему нельзя пить кофе из кофейных автоматов. А вы балуете себя кофейными напитками из подобных автоматов?
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Я кофе никогда не покупаю в автоматах.
а это 90градусов максимум.
Ты путаешь с парогенератором для взбивания молока. это та штука которая делает п-шшшшшш
и нет слова кофем. Кофе не склоняется.
Они сами по себе безвредны, также учтём, что воду при приготовлении кофе доводят до 95 градусов Цельсия.
PS а в кафе можно подумать кофе-машину каждый день дезинфицируют...
Короче если б не жалко было бы убогую сдал бы ее в дурку, раз верит какому то неизвестному дебилу в сети. Мистер аноним бля.
Бактерии сдохли.
В городе иммунитет зверский вырабатывается.
Я когда приезжаю, всегда шок о испытываю.
Поручни в метро, тысячи людей со всего мира....
А тут вода зелёная ещё добавилась!
А кофе, даже в СПб, я пью только дома.
Могу себе позволить)))