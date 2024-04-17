Кот не хочет, чтобы хозяин касался его лапок

Вы заметили, что практически все котики очень ревностно относятся к своим лапкам? Попробуйте хоть раз коснуться их, и почти наверняка вы увидите моментальную охранную реакцию.

Главный герой этого видео показал, насколько для него драгоценны его лапки. Хозяин попытался коснуться кошачьих конечностей, на что тут же получил очень негативную реакцию. Конечно! А то вдруг этот кожаный захотел себе пушистые конечности и утащит их?!