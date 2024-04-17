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Сообщество Без кота и жизнь не та 2253 поста • 510 подписчиков подписаться
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Кот не хочет, чтобы хозяин касался его лапок

Кот не хочет, чтобы хозяин касался его лапок

Автор:
17 апреля 2024 08:48
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Реакция   животные   кот   лапки   хозяин   
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Мужчина приблизился к своему коту и попытался коснуться его лапок. Питомец не оценил его задумку.

Вы заметили, что практически все котики очень ревностно относятся к своим лапкам? Попробуйте хоть раз коснуться их, и почти наверняка вы увидите моментальную охранную реакцию.

Главный герой этого видео показал, насколько для него драгоценны его лапки. Хозяин попытался коснуться кошачьих конечностей, на что тут же получил очень негативную реакцию. Конечно! А то вдруг этот кожаный захотел себе пушистые конечности и утащит их?!

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Метки: Видео   Реакция   животные   кот   лапки   хозяин   
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Себастьян Перейра
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