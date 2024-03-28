Кот любит, когда его пылесосит хозяйка

Котейки не любят резких и громких звуков, отчасти именно поэтому они так сильно боятся пылесоса. Правда, некоторые из них все же перебороли страх и нашли полезное применение этому девайсу, как герой этого видео.

Он понял, что пылесос не только хорошо чистит диваны и лежанки, но и шерстку. Ведь если это устройство убирает пыль со столь трудных поверхностей, то и его великолепную шерсть вычистит без труда. Поэтому каждый раз когда владелица начинает уборку, пушок подходит к ней и просит его немного пропылесосить.