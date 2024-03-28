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Сообщество Без кота и жизнь не та 2197 постов • 509 подписчиков подписаться
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Кот любит, когда его пылесосит хозяйка

Кот любит, когда его пылесосит хозяйка

Автор:
28 марта 2024 07:59
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   пылесос   
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Домашний кот любит "пылесоситься". Питомец подходит к хозяйке во время уборки и просит его немного пропылесосить.

Котейки не любят резких и громких звуков, отчасти именно поэтому они так сильно боятся пылесоса. Правда, некоторые из них все же перебороли страх и нашли полезное применение этому девайсу, как герой этого видео.

Он понял, что пылесос не только хорошо чистит диваны и лежанки, но и шерстку. Ведь если это устройство убирает пыль со столь трудных поверхностей, то и его великолепную шерсть вычистит без труда. Поэтому каждый раз когда владелица начинает уборку, пушок подходит к ней и просит его немного пропылесосить.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   пылесос   
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1  комментарий
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Дмитрий 40 минут назад
Аффтырь, при чём тут резкие и громкие звуки? Коты воспринимаю пылесос как кого-то кто очень сильно шипит на них. А это воспринимается как предупреждение о большой драке, если не уйти.
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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