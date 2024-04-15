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Как выглядят некоторые туристы после восхождения на китайскую гору

Как выглядят некоторые туристы после восхождения на китайскую гору

Автор:
15 апреля 2024 07:48
Метки: Видео   Китай   в мире   ступеньки   туризм   турист   
1958
1
1

Туристы любят подниматься на гору Тайшань в Китае по 7200 ступенькам. Самые неподготовленные из них сдаются и их приходится спускать на носилках.

Высота горы чуть больше 1500 метров и на подъем люди тратят от 4 до 6 часов. Дойти до вершины по 7200 ступенькам удается далеко не каждому туристу.

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Метки: Видео   Китай   в мире   ступеньки   туризм   турист   
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12  комментариев
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20k
Василий 54 минуты назад
7200, примерно 600 этажей. Я на 5 еле влезаю)))
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47k
Игорь 23 секунды назад
И на ___ туда подниматься? Тем более не подготовленному, или с половины (1/3, 1/4) маршрута назад повернуть нельзя? Вспоминается поговорка про умного и гору...
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2k
Провокатор 3 минуты назад
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 3 минуты назад
Когда то была приемная антенна в ПРО 105 метров, 36 технических этажей, на регламентных работах лифты не работают только пешком, ступеньки выше чем в домах.
С объекта шел на согнутых ногах....))
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913
Алексей 16 минут назад
каждый раз, когда оказываюсь на подобных ступенях, думаю, "А ведь их это построил. Натоскал камней, раствора, подготовил склон, уложил камни. Вот уж кто точно зае....ся, а не я-одинокий турист с бутылочкой воды..
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10k
vasilykopkov 19 минут назад
Слабаки, я одолел спокойно.
Здесь главное идти размеренно, не быстро, не медленно, "поймать" ритм.
PS Правда на следующий день мышцы ног болели...
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−7
акушер 24 минуты назад
китайцы - наши братики?
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11k
Клёст 46 минут назад
)))Угарно! Зачëт!
Спуск тоже, конечно, испытание.
Хорошо было бы попробовать)
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3597 постов (3561 в горячем)

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