Как выглядят некоторые туристы после восхождения на китайскую гору

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Туристы любят подниматься на гору Тайшань в Китае по 7200 ступенькам. Самые неподготовленные из них сдаются и их приходится спускать на носилках.
Высота горы чуть больше 1500 метров и на подъем люди тратят от 4 до 6 часов. Дойти до вершины по 7200 ступенькам удается далеко не каждому туристу.
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С объекта шел на согнутых ногах....))
Здесь главное идти размеренно, не быстро, не медленно, "поймать" ритм.
PS Правда на следующий день мышцы ног болели...
Спуск тоже, конечно, испытание.
Хорошо было бы попробовать)