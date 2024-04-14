Пожарная команда Флориды спасла тонущую лошадь из накопительного пруда

Пожарные команды прибыли к пруду и зашли в воду, помогая стабилизировать лошадь и удерживать ее голову над водой.



Остальные члены команды создали упряжь из ремня шириной 6 дюймов и смогли оттащить лошадь в безопасное место, используя технику.



По прошествии некоторого времени можно увидеть, как Дакота лежит на боку, дрыгает ногами, набирается сил и встает, прежде чем воссоединиться со своим владельцем.