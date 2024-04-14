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Пожарная команда Флориды спасла тонущую лошадь из накопительного пруда

Пожарная команда Флориды спасла тонущую лошадь из накопительного пруда

Автор:
14 апреля 2024 09:57
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Спасение   животные   лошадь   позитив   поступок   
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В офис шерифа округа Алачуа поступил звонок об истощенной 15-летней лошади по кличке Дакота, тонувшей в северо-западной части округа.

Пожарные команды прибыли к пруду и зашли в воду, помогая стабилизировать лошадь и удерживать ее голову над водой.

Остальные члены команды создали упряжь из ремня шириной 6 дюймов и смогли оттащить лошадь в безопасное место, используя технику.

По прошествии некоторого времени можно увидеть, как Дакота лежит на боку, дрыгает ногами, набирается сил и встает, прежде чем воссоединиться со своим владельцем.

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Метки: Видео   Спасение   животные   лошадь   позитив   поступок   
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MС Chungachanga Час назад
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2334 поста (2292 в горячем)

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