Пожарная команда Флориды спасла тонущую лошадь из накопительного пруда

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В офис шерифа округа Алачуа поступил звонок об истощенной 15-летней лошади по кличке Дакота, тонувшей в северо-западной части округа.
Пожарные команды прибыли к пруду и зашли в воду, помогая стабилизировать лошадь и удерживать ее голову над водой.
Остальные члены команды создали упряжь из ремня шириной 6 дюймов и смогли оттащить лошадь в безопасное место, используя технику.
По прошествии некоторого времени можно увидеть, как Дакота лежит на боку, дрыгает ногами, набирается сил и встает, прежде чем воссоединиться со своим владельцем.
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