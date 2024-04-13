Хозяин нашел на спине у кота кнопку переключения в режим демона

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У некоторых котиков в нижней части спины, у основания хвоста, похоже, есть какой-то тумблер, который переключает их в режим демона. Вы наверняка часто видели в различных роликах в интернете, как это происходит.
Стоит только человеку почесать котику эту область, как он начинает издавать странные звуки, неестественно дергаться и совершать другие нестандартные телодвижения, прямо, как кот из этого видео.
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