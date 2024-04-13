FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 2241 пост • 510 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
Хозяин нашел на спине у кота кнопку переключения в режим демона

Хозяин нашел на спине у кота кнопку переключения в режим демона

Автор:
13 апреля 2024 09:43
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   демон   животные   забавно   кот   кошка   
1171
1
1

У некоторых котиков в нижней части спины, у основания хвоста, похоже, есть какой-то тумблер, который переключает их в режим демона. Вы наверняка часто видели в различных роликах в интернете, как это происходит.

Стоит только человеку почесать котику эту область, как он начинает издавать странные звуки, неестественно дергаться и совершать другие нестандартные телодвижения, прямо, как кот из этого видео.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Видео   Прикол   демон   животные   забавно   кот   кошка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
ScorpionDS 18 минут назад
Видимо кошка, если не стерилизована, то там у нее, скажем так "эрогенная зона", получается хозяин доводит ее до оргазма.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
perekrestok 3 минуты назад
Тема известная - котейки когда начинаешь по спинке чесать сами подставляют место где хвост начинает расти. Не знаю насчет эрогенных зон (кошку стерилизовали в 6 месяцев), но нравится кошке. Но молча.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1516 постов (1474 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

430135



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Ты больной что ли?»: в Красноярском крае приезжий продавец полез в драку с покупателем и вскоре об этом пожалел
«Ты больной что ли?»: в Красноярском крае приезжий продавец полез в драку с...
"Уши отрэжу!": в Калининграде проучили возмущённого мигранта с ножом
"Уши отрэжу!": в Калининграде проучили возмущённого мигранта с ножом
Набирающие популярность в сообществах
Михаил Шолохов — советский нобелевский лауреат⁠⁠
Михаил Шолохов — советский нобелевский лауреат⁠⁠
"Спала с мужчиной, у которого беременна жена": люди признались в том, что стыдно говорить вслух
"Спала с мужчиной, у которого беременна жена": люди признались в том, что стыдно...
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#люди#авто аварии#факты#интересное#США#фильм#Ynews
#животные#автомир#история#аварии#кот#собака#Автовсячина#Россия#Еда#полиция
#машина#Прикол#ДТП#интересно#забавно#в мире#Китай#кино#Санкт-Петербург#кошка
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома Дублер Тома Круза или его новый напарник? Дублер Тома Круза или его новый напарник? Игра с питомцем дразнилкой для кошек Игра с питомцем дразнилкой для кошек «А вам слабо?»: забавный трюк от кота «А вам слабо?»: забавный трюк от кота Специальные спальные мешки для котиков Специальные спальные мешки для котиков Кот неприятно удивил хозяина Кот неприятно удивил хозяина

На что жалуетесь?

Вернуться