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Сообщество Без кота и жизнь не та 2191 пост • 509 подписчиков подписаться
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«А вам слабо?»: забавный трюк от кота

«А вам слабо?»: забавный трюк от кота

Автор:
27 марта 2024 08:27
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   трюк   
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Кот удивил прохожих и пользователей соцсетей неожиданным трюком. Пушистый встал на передние лапки и немного прогулялся.

Мы любим кошек за их невероятное очарование и красоту. Однако есть еще одна вещь, без которой нельзя их представить — внезапная "безуминка". Одни из котиков предпочитают просто ни с того ни сего устроить битву с кактусом или начать охоту на носки, другие показывают невероятные трюки, как герой видео.

Этот пушистый неожиданно встал на передние лапки, поднял туловище кверху и так дошел до знакомых ему людей. Сложно сказать, зачем именно он так сделал. Ради внимания или порции вкусняшек? Но в любом случае и прохожих, и пользователей соцсетей проказник очень удивил.

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Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   трюк   
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6  комментариев
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6k
Григорий Час назад
чего не сделаешь, лишь бы кожаного себе завести)
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234
DuckTales 2 минуты назад
Красавец
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19k
banzai7 9 минут назад
Он и на задних может.
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18k
Сергей 17 минут назад
Тут зрители аплодируют!)))
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11k
hairov Час назад
Жду тебя
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3k
Александр Час назад
Куклачев двери забыл закрыть
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3577 постов (3541 в горячем)

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