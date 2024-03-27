«А вам слабо?»: забавный трюк от кота

Кот удивил прохожих и пользователей соцсетей неожиданным трюком. Пушистый встал на передние лапки и немного прогулялся.
Мы любим кошек за их невероятное очарование и красоту. Однако есть еще одна вещь, без которой нельзя их представить — внезапная "безуминка". Одни из котиков предпочитают просто ни с того ни сего устроить битву с кактусом или начать охоту на носки, другие показывают невероятные трюки, как герой видео.
Этот пушистый неожиданно встал на передние лапки, поднял туловище кверху и так дошел до знакомых ему людей. Сложно сказать, зачем именно он так сделал. Ради внимания или порции вкусняшек? Но в любом случае и прохожих, и пользователей соцсетей проказник очень удивил.
Источник:
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