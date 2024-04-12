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Сообщество Без кота и жизнь не та 2237 постов • 510 подписчиков подписаться
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Кот просит его погладить

Кот просит его погладить

Автор:
12 апреля 2024 07:55
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Поглаживание   Прикол   животные   кот   кошка   
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Кот просит хозяина его погладить и заодно пытается научить, как правильно это делать.

Ух уж эти нерадивые хозяева! Вечно их всему надо учить. По крайней мере кот из этого видео точно хоть раз об этом думал. Ведь ему пришлось обучать собственного хозяина тому, чтобы он наконец смог его нормально погладить.

Каждый раз, показывая, как это нужно правильно делать, он с надеждой заглядывал в глаза человека и старался найти там хоть намек на осознание, но, видимо, безуспешно. И как они, бедолаги, только терпят нас?...

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Метки: Видео   Поглаживание   Прикол   животные   кот   кошка   
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Элек Мек 51 минуту назад
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Остап_Бендер_Задунайский 2 минуты назад
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Aleksandr 36 минут назад
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Forestdude
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