Кот просит его погладить

Ух уж эти нерадивые хозяева! Вечно их всему надо учить. По крайней мере кот из этого видео точно хоть раз об этом думал. Ведь ему пришлось обучать собственного хозяина тому, чтобы он наконец смог его нормально погладить.

Каждый раз, показывая, как это нужно правильно делать, он с надеждой заглядывал в глаза человека и старался найти там хоть намек на осознание, но, видимо, безуспешно. И как они, бедолаги, только терпят нас?...