Кот неприятно удивил хозяина

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Хозяин запечатлел своего кота в туалете. Питомец сделал свои тёмные дела и отправился в комнату. Там он совершил неожиданное действие.
Смышлёный, но не слишком воспитанный кот.
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