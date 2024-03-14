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Сообщество Без кота и жизнь не та 2132 поста • 506 подписчиков подписаться
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Кот неприятно удивил хозяина

Кот неприятно удивил хозяина

Автор:
14 марта 2024 10:22
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   туалет   
2038
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Хозяин запечатлел своего кота в туалете. Питомец сделал свои тёмные дела и отправился в комнату. Там он совершил неожиданное действие.

Смышлёный, но не слишком воспитанный кот.

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Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   туалет   
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7  комментариев
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6k
Григорий Час назад
глистов выведите ему и нормально будет.
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78k
Viktor 58 минут назад
На унитаз ходить научил, а пользоваться туалетной бумагой нет!
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9k
vasilykopkov Час назад
ЖПЧШЦ
Гельминтоз у котика...
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25k
Павел Плеханов Час назад
К унитазу приучили, а вот глистов регулярно гонять - мозгов не хватает. Если у животного жпо чешется, то первое, о чём надо думать, что у животного глисты. И не снимать возмущённые видосики, а бежать покупать таблетки и заботливо впихивать в кота.
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28k
Sheir 2 часа назад
Автор, ты даже покемонку в говноконтенте превзошел.
Срущего кота еще никто не выкладывал. Что у тебя за интересы бл...
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11k
Vacony 2 часа назад
ну логично ... бумажкой вытираться он не умеет... вытерся вот так )
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