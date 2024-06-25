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Девочка с трудом достала застрявший мячик

Девочка с трудом достала застрявший мячик

Автор:
25 июня 2024 07:20
Метки: Видео   Прикол   девочка   дети   кроссовки   мяч   
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Мяч юной посетительницы спортивного зала застрял на сетке, натянутой под потолком. Девочка попыталась выбить его своими кроссовками, но закинула их туда же. Однако она не сдалась.

Одна из частых проблем детей — это когда мячик застрял где-либо, например, на дереве. В таком случае его пытаются сбить любыми подручными средствами. При этом в ход часто идет обувь.

У девочки из этого ролика ситуация оказался сложнее: ее мяч застрял на сетке, натянутой под потолком спортивного зала. Она тоже попыталась сбить его своими кроссовками, но мяч видимо был очень притягательным и притянул к себе всю пару. Однако девочка оказалась упорнее многих взрослых, поэтому не сдалась и таки вернула себе все вещи.

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Метки: Видео   Прикол   девочка   дети   кроссовки   мяч   
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1  комментарий
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*вший 36 минут назад
Наша Маша громко плачет.
Улетел под крышу мячик.
Тише Машенька не плач,
А то будешь там, где мяч.
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3757 постов (3720 в горячем)

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