Девочка с трудом достала застрявший мячик

Мяч юной посетительницы спортивного зала застрял на сетке, натянутой под потолком. Девочка попыталась выбить его своими кроссовками, но закинула их туда же. Однако она не сдалась.
Одна из частых проблем детей — это когда мячик застрял где-либо, например, на дереве. В таком случае его пытаются сбить любыми подручными средствами. При этом в ход часто идет обувь.
У девочки из этого ролика ситуация оказался сложнее: ее мяч застрял на сетке, натянутой под потолком спортивного зала. Она тоже попыталась сбить его своими кроссовками, но мяч видимо был очень притягательным и притянул к себе всю пару. Однако девочка оказалась упорнее многих взрослых, поэтому не сдалась и таки вернула себе все вещи.
Источник:
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Улетел под крышу мячик.
Тише Машенька не плач,
А то будешь там, где мяч.