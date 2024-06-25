Девочка с трудом достала застрявший мячик

Одна из частых проблем детей — это когда мячик застрял где-либо, например, на дереве. В таком случае его пытаются сбить любыми подручными средствами. При этом в ход часто идет обувь.

У девочки из этого ролика ситуация оказался сложнее: ее мяч застрял на сетке, натянутой под потолком спортивного зала. Она тоже попыталась сбить его своими кроссовками, но мяч видимо был очень притягательным и притянул к себе всю пару. Однако девочка оказалась упорнее многих взрослых, поэтому не сдалась и таки вернула себе все вещи.