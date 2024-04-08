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Хитрость с поясом для тех, кто потолстел

Хитрость с поясом для тех, кто потолстел

Автор:
08 апреля 2024 12:49
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   Хитрость   живот   идея   лайфхак   пояс   пузико   
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Набрать немного жирка зимой — это святое. Но поскольку пузико за зимней курткой уже не спрятать, пора начинать худеть. А пока вы готовитесь, поглядите на любопытный лайфхак с поясом.

Ковырять новые дырочки в нем необязательно. Вот, что нужно сделать.

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Метки: Видео   Хитрость   живот   идея   лайфхак   пояс   пузико   
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11  комментариев
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21k
Luc72 2 часа назад
Хлястик долго не продержится
, он не рассчитан на такую боковую нагрузку.
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1k
Kra 13 минут назад
Это еще Портос придумал с перевязью
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6k
heta Полчаса назад
Это только на один раз, для видосика.
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10k
vasilykopkov 43 минуты назад
Срать захочешь - заколёбёшся вынимать.
Да и крайние шлёвки долго не протянут...
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89
Бриллиант 58 минут назад
Помню на работе пряжка сломалась, проволокой просто 2 боковых стянул и всё, пока за новым ездил)
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3k
Nigilist Час назад
А уж по большому, как удобно ...
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21k
Robin Hood Час назад
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4k
Сан Саныч рожденый в СССР 2 часа назад
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28k
Sheir 2 часа назад
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2320 постов (2281 в горячем)

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