Хитрость с поясом для тех, кто потолстел

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Набрать немного жирка зимой — это святое. Но поскольку пузико за зимней курткой уже не спрятать, пора начинать худеть. А пока вы готовитесь, поглядите на любопытный лайфхак с поясом.
Ковырять новые дырочки в нем необязательно. Вот, что нужно сделать.
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