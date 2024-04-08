«Миссия выполнима»: ловкий кот поразил своим навыком скалолазания

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Чтобы не тревожить людей, он ловко забрался по стенам на полок и приступил к своей важной и невыполнимой миссии. А именно, тихо и без лишних свидетелей перейти из точки А в точку Б. И если с первым пушистик справился на ура, то со вторым вышел казус.
. В конце концов редко когда увидишь такого очаровательного агента за работой.
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