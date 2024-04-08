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Сообщество Без кота и жизнь не та 2221 пост • 510 подписчиков подписаться
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«Миссия выполнима»: ловкий кот поразил своим навыком скалолазания

«Миссия выполнима»: ловкий кот поразил своим навыком скалолазания

Автор:
08 апреля 2024 10:17
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Миссия выполнима   животные   забавно   кот   ловкий кот   милота   скалолазание   
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Чтобы не тревожить людей, он ловко забрался по стенам на полок и приступил к своей важной и невыполнимой миссии. А именно, тихо и без лишних свидетелей перейти из точки А в точку Б. И если с первым пушистик справился на ура, то со вторым вышел казус.

. В конце концов редко когда увидишь такого очаровательного агента за работой.

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Метки: Видео   Миссия выполнима   животные   забавно   кот   ловкий кот   милота   скалолазание   
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3  комментария
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Ниара Час назад
Какие все таки животные классные!))))
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28k
Андрей 13 секунд назад
судя по следам когтей на балках, кот проделывает это не в первый раз
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5k
Евгений 13 минут назад
На видео не показано как он на потолок забрался, он под потолком ловко прополз. И где казус?
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Prostoilogin
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2449 постов (2389 в горячем)

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