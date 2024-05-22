Пивная кега сломала челюсть и чуть не выбила глаз школьнику

В Томске школьники нашли 12-литровую пластиковую пивную кегу во дворе дома. Ребята решили проверить её на прочность и начали по очереди бросать её на асфальт. Когда её кинул 10-летний мальчик, кега взорвалась и отлетела прямо ему в лицо.
Ребёнок был госпитализирован. У пострадавшего открытая черепно-мозговая травма, оскольчатые переломы верхней челюсти и скулы, а также рваные раны лица.
Как рассказала SHOT мама 10-летнего пострадавшего, подростки нашли ПЭТ-кегу на улице и начали кидать её друг другу. Школьники решили повторить увиденное в Сети — там полно роликов о том, как такие бутылки весело взрываются из-за углекислого газа под огромным давлением, который забывают спускать в магазинах перед утилизацией.
Мать теперь пытается наказать хозяев кеги, которую неправильно утилизировали, не спустив газ. Полиция проводит проверку по факту ЧП.
Источник:
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как то раз откуда то мы нашли холостые патроны, те что просто гильзы и смяты на конце и залиты чем то для герметичности, так у нас первая идея была кинуть их в костёр! Благо дело кто то из старших узнал об этом и объяснил что она не просто взорвется, а может полететь как пуля в непредсказуемом направлении и отобрал у нас это дело
знал что отлетают конечно. но патроны [мат] на стройке, от порохового пистолета. и не взорвать их - варианта не было никакого...
Диаметр кеги около 30 см., поперечная площадь около 700 кв.см.
При давлении в 2 бара (2 кгс/кв.см.) усилие на разрыв порядка 1400 кг. Полторы тонны. И вот эти полторы тонны разгоняют обломки кеги.
А вы говорите "выстрелили".