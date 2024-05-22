Пивная кега сломала челюсть и чуть не выбила глаз школьнику

Ребёнок был госпитализирован. У пострадавшего открытая черепно-мозговая травма, оскольчатые переломы верхней челюсти и скулы, а также рваные раны лица.

Как рассказала SHOT мама 10-летнего пострадавшего, подростки нашли ПЭТ-кегу на улице и начали кидать её друг другу. Школьники решили повторить увиденное в Сети — там полно роликов о том, как такие бутылки весело взрываются из-за углекислого газа под огромным давлением, который забывают спускать в магазинах перед утилизацией.

Мать теперь пытается наказать хозяев кеги, которую неправильно утилизировали, не спустив газ. Полиция проводит проверку по факту ЧП.