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Пивная кега сломала челюсть и чуть не выбила глаз школьнику

Пивная кега сломала челюсть и чуть не выбила глаз школьнику

Автор:
22 мая 2024 14:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   взрыв   дети   инцидент   пивная кега   школьники   
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В Томске школьники нашли 12-литровую пластиковую пивную кегу во дворе дома. Ребята решили проверить её на прочность и начали по очереди бросать её на асфальт. Когда её кинул 10-летний мальчик, кега взорвалась и отлетела прямо ему в лицо.

Ребёнок был госпитализирован. У пострадавшего открытая черепно-мозговая травма, оскольчатые переломы верхней челюсти и скулы, а также рваные раны лица.

Как рассказала SHOT мама 10-летнего пострадавшего, подростки нашли ПЭТ-кегу на улице и начали кидать её друг другу. Школьники решили повторить увиденное в Сети — там полно роликов о том, как такие бутылки весело взрываются из-за углекислого газа под огромным давлением, который забывают спускать в магазинах перед утилизацией.

Мать теперь пытается наказать хозяев кеги, которую неправильно утилизировали, не спустив газ. Полиция проводит проверку по факту ЧП.

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Метки: Видео   взрыв   дети   инцидент   пивная кега   школьники   
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32  комментария
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6k
fkamash 2 часа назад
Не причем там углекислый газ из магазина. Как раз наоборот. Всё там стравили, в кегу попал воздух. Началось брожение. И вот брожение уже и создало это вот давление. У меня как то на чердаке в гараже бабахнула такая просто от жары. Половина кровли валялась в радиусе 30 метров.
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346
Александр Кузнецов 22 минуты назад
Мда.. Этого пацана к карбиду не подпускать. На всякий случай..
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10k
Maddy8 56 минут назад
Тогда мать нужно привлечь, что не воспитывает детей. Все виноваты, кроме родителей.
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1k
Сергей 56 минут назад
Все нормально, проверил на прочность.
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6k
Vэл Час назад
Ссылка www.youtube.com
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87
uid-tfwhppoz Vэл 4 минуты назад
да... мое любимое видео )))
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21k
Davy Jones 2 часа назад
Школьники в школе не учили физику, иначе знали бы что бывает, когда взрывается сосуд с давлением в 2-4 атмосферы
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9k
Фельдъегерь 2 часа назад
алкоголь убивает
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31k
Serg2001 2 часа назад
Правильно говорят, мужики - это случайно выжившие мальчики. Этот на волосок был. Пусть восстанавливается.
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87
uid-tfwhppoz Copycat 3 минуты назад
слабак. я штук пятьдесят взорвал в косте.
знал что отлетают конечно. но патроны [мат] на стройке, от порохового пистолета. и не взорвать их - варианта не было никакого...
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41k
АнтонПолднев 2 часа назад
Офигеть. Я конечно знал, что остаточное давление там приличное, но тут прям такое впечатление, что выстрелили в лицо...
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1k
БУЛЬБАШ 2 часа назад
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3689 постов (3600 в горячем)

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