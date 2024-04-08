Шкодливый пёс чуть не испортил праздник

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Родственница мальчика, праздновавшего свой одиннадцатый день рождения, запечатлела курьёзную сцену. Четвероногий друг именинника решил внести некоторое разнообразие в семейное торжество.
Шкодливый питомец устроил погоню за самым робким другом именинника, а затем, вернувшись назад, выбил табуретку из-под праздничного торта, опрокинув кондитерское изделие с горящей свечой на пол. Судя по кадрам забавного сюжета, псу не удалось испортить семейное торжество.
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