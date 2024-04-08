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Шкодливый пёс чуть не испортил праздник

Шкодливый пёс чуть не испортил праздник

Автор:
08 апреля 2024 07:21
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   Реакция   Юмор   дети   собака   торт   
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Родственница мальчика, праздновавшего свой одиннадцатый день рождения, запечатлела курьёзную сцену. Четвероногий друг именинника решил внести некоторое разнообразие в семейное торжество.

Шкодливый питомец устроил погоню за самым робким другом именинника, а затем, вернувшись назад, выбил табуретку из-под праздничного торта, опрокинув кондитерское изделие с горящей свечой на пол. Судя по кадрам забавного сюжета, псу не удалось испортить семейное торжество.

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   Реакция   Юмор   дети   собака   торт   
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2  комментария
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7k
Евгений Д Полчаса назад
Есть такие мелкие породы- бестолковые тявкалки.
Даже лаять толком не умеют, писком берут на нервы
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5k
Горожанин Час назад
Да всё ж подстроено. Пёс цирковой. Все долго тренировались, роли тщательно распределили. Всё отточили. Торт сохранили.
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3891 пост (3885 в горячем)

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