Хаски поселилась с медведями в тайге

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На Камчатке бездомная лайка подружилась с медведями, а потом ушла с ними в лес. Очевидцы засняли на видео, как необычная семья живет бок о бок и весело проводит время
Щенок лайки подружился с косолапыми на свалке рыбзавода у маленького поселка Усть-Камчатска в начале этого года.
Дружба оказалась настолько крепкой, что в итоге собака ушла вместе с медведями в тайгу.
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