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Хаски поселилась с медведями в тайге

Хаски поселилась с медведями в тайге

Автор:
07 апреля 2024 10:20
Сообщество : Животные
Метки: в тайге   друзья   животные   медведи   милота   позитив   собака   хаски   
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На Камчатке бездомная лайка подружилась с медведями, а потом ушла с ними в лес. Очевидцы засняли на видео, как необычная семья живет бок о бок и весело проводит время


Щенок лайки подружился с косолапыми на свалке рыбзавода у маленького поселка Усть-Камчатска в начале этого года. 

Дружба оказалась настолько крепкой, что в итоге собака ушла вместе с медведями в тайгу.

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Метки: в тайге   друзья   животные   медведи   милота   позитив   собака   хаски   
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6  комментариев
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17k
ss 8 минут назад
Вот так медведи научились приручать собак.
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7k
Duckk 53 секунды назад
Вот хася к зиме охренеет...
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11k
Владимир 5 минут назад
А зимой что она делать будет...
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1k
... Полчаса назад
Это мама с 2 медвежатами, приняла ещё одного ребёнка
медвежата уже взрослые, в этот сезон уйдут в свободное плавание. А хасон скорее всего будет ареал патрулировать, очень интересный симбиоз получается.
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11k
Vacony 40 минут назад
вот же коптер приставучий... )
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4
Neswe 46 минут назад
Нашёл свою стаю
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Miralanim
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