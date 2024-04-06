Жуткий факт о выдрах, который сложно принять

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Что мы знаем о выдрах? Пожалуй, только то, что они очень милые и умные животные. Умеют плавать на спине и держаться со своей второй половинкой за лапки. Ну прелесть, не так ли? Но не стоит забывать, что они... хищники.
Причем серьёзные. Они охотятся не только за мелкой добычей, но и на зверей, которые могут быть больше их самих. Например, они вполне могут убить и съесть енота, бобра, зайца и прочих животных подобного размера. Вот тебе и выдра...
Теперь живите с этим
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Очень информативный.
Выдра - хищник.
Убивает, чтобы поесть.
Охренеть, не встать!
Дауж, ну и? Поймался енот ну и всё, стал едой, а кому уже не важно. В дикой природе всегда так.