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Жуткий факт о выдрах, который сложно принять

Жуткий факт о выдрах, который сложно принять

Автор:
06 апреля 2024 11:17
Сообщество : Животные
Метки: Видео   выдра   енот   жесть   животные   как так   хищник   
1699
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Что мы знаем о выдрах? Пожалуй, только то, что они очень милые и умные животные. Умеют плавать на спине и держаться со своей второй половинкой за лапки. Ну прелесть, не так ли? Но не стоит забывать, что они... хищники.

Причем серьёзные. Они охотятся не только за мелкой добычей, но и на зверей, которые могут быть больше их самих. Например, они вполне могут убить и съесть енота, бобра, зайца и прочих животных подобного размера. Вот тебе и выдра...


Теперь живите с этим

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Метки: Видео   выдра   енот   жесть   животные   как так   хищник   
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11  комментариев
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60k
turyst 51 минуту назад
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Очень информативный.
Выдра - хищник.
Убивает, чтобы поесть.
Охренеть, не встать!
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31k
Григорий 5 минут назад
Не уверен, что она его съесть пытается, а ну как надругаться?
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5k
Crechet 8 минут назад
Единственное, что про них знаю, это то, что в недрах тундры выдры в гетрах тырят в ведра ядра кедров. )))
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6k
Григорий 12 минут назад
енот зашел не в тот район))
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21k
КВТИУ-80 Полчаса назад
Самые страшные выдры это человеки
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9k
Pravednik84 Полчаса назад
Не ручаюсь за достоверность, но слышал, что выдры реки Амазонки вполне успешно проводят рейды на целые деревни.
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14k
Андрей А 45 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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15k
..: Атеист :.. 48 минут назад
Вирусы они такие маленькие, но способны убить гораздо более крупную добычу))
Дауж, ну и? Поймался енот ну и всё, стал едой, а кому уже не важно. В дикой природе всегда так.
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35k
Teodor 49 минут назад
Бобра? Может бобренка..? Взрослый бобер способен человеку пол ноги отхватить - случаи бывали, что придурок-любитель селфи кровью истекал за какие-то минуты. Поляк Бобр-Курва сам не знает, что "по лезвию бритвы прошел"...
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17
PPP... Час назад
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2317 постов (2275 в горячем)

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