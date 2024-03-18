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Енот выбрал интересное место для сна

Енот выбрал интересное место для сна

Автор:
18 марта 2024 09:26
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   в мире   енот   животные   теснота   
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Еноты любят спать в неожиданных местах. У енота может быть просторное логово, но как только дело касается сна, животное ищет себе что-то поскромнее и потеснее.

В тесноте да не в обиде

Еноты большие фанаты спать в закрытом пространстве, даже если там очень тесно.

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Метки: Видео   Прикол   в мире   енот   животные   теснота   
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1  комментарий
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Trenzel2003 10 минут назад
Прикольный. Но дома его держать то еще удовольствие. Хулиганить любят, так что коты разбойники рядом с ними ангелами покажутся.
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