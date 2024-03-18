Енот выбрал интересное место для сна

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Еноты любят спать в неожиданных местах. У енота может быть просторное логово, но как только дело касается сна, животное ищет себе что-то поскромнее и потеснее.
В тесноте да не в обиде
Еноты большие фанаты спать в закрытом пространстве, даже если там очень тесно.
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