Современные реалии требуют современных решений

873
1
1
В США гений залез в мусорный пакет, чтобы спрятаться от камер, и украл доставленный товар с чужого крыльца
Кстати, преступника до сих пор не нашли. Пусть смешно, но эффективно.
Источник:
Ссылки по теме:
- Продавец обездвижил вора с помощью бутылки
- В Москве ищут цветочного вора
- Во Внуково пассажирка украла часы за 320 тысяч рублей и хотела сбежать
- Магазинный вор решил продегустировать добычу и уснул
- В Иркутске задержали вооружённого ножом грабителя-сладкоежку
Новости партнёров
реклама
у них там как то странно доставка сделана