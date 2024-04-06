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Современные реалии требуют современных решений

Современные реалии требуют современных решений

Автор:
06 апреля 2024 09:21
Метки: Видео   Гений   вор   идея   кража   мусорный пакет   
873
1
1

В США гений залез в мусорный пакет, чтобы спрятаться от камер, и украл доставленный товар с чужого крыльца

Кстати, преступника до сих пор не нашли. Пусть смешно, но эффективно.

Источник:

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Метки: Видео   Гений   вор   идея   кража   мусорный пакет   
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11k
BarOb 52 минуты назад
Чернота просвечивает даже через чёрный мешок
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13k
Copycat Час назад
У Марка Робера было уже по моему 4 видео про то как он делал против таки вот фэйковые посылки, которые при открытии распыляли блестки, вонючий спрей и записывали 360` вокруг коробки всё на камеры и транслировали в интернет

у них там как то странно доставка сделана
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Твоя совесть
  • Дата регистрации: 09.10.2018
  • 276 постов (264 в горячем)

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