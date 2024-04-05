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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1328 постов • 58 подписчиков подписаться
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Парень на электросамокате не справился с управлением и въехал в павильон с шаурмой

Парень на электросамокате не справился с управлением и въехал в павильон с шаурмой

Автор:
05 апреля 2024 10:08
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Началось?..   ЧП   Шаурма   врезался   павильон с шаурмой   стекло   электросамокат   
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Необычное столкновение произошло около торгового центра "Мегаполис". Молодой человек на самокате въехал в павильон с шаурмой через окно. По предварительным данным, он не справился с управлением.


Витрина небольшой точки с фастфудом разлетелось осколками. Теперь виновнику предстоит возместить ущерб.


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Метки: Видео   Началось?..   ЧП   Шаурма   врезался   павильон с шаурмой   стекло   электросамокат   
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11  комментариев
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15k
Ничоси Час назад
Судя по видео( тень от самоката) на самокате было сразу два петушка
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120
Mikhail 48 секунд назад
Вообще , РОДИТЕЛИ , призываю ВАС ! Объясните своим чадам , что жизнь поменялась и ваше детство и их детство до боли разные вещи. Это мы могли что то поцарапать, размалевать, сломать и нам прощалось 99% таких шалостей, все было общее. Теперь все имеет свою цену и эту цену кто то заплатил , неважно витрина кафе или ноги прохожих - платитьь за все прийдется .
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120
Mikhail 6 минут назад
Стоим ждем маму после кафе с детьми. Летят двое на обном этом самокате , спрыгивают с него , а эта херня кувыркаясь летит на нас, бьет сына под колени и он делает полусальто и падает на спину на бетонную плитку.
От меня : мгновенный удар с ноги в череп одному из 12 - летних ездоков ( рухнул как подкошенный, потом штормило его и сопли текли долго) , собрался народ , судили-рядили и меня и самокатчиков. Мне очень хотелось , что бы рядом где то оказался его папа - его бы я вырубил с двойным удовольствием. С сыном нормально , синяки , это пройдет.
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90
Пантелеймон Христофорович 19 минут назад
понять...
простить...
и отпустить!
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1k
Дмитрий 41 минуту назад
Музыка понравилась, заслушался.
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5k
Максим Макашев 52 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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23k
Shtoppi Час назад
очередное е64нько самокатычное.
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27k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Лучше бы в чан с битумом упал, многим бы день улучшил!
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351
DuckTales сеньор Леонсио 2 часа назад
Да ничего страшного не случилось... Я как-то зимой поскользнулся и оторвал у девятки (Слава Богу) зеркало, мирно разобрались, и все дела. А ты сразу в битум... зачем ? Любая хрень на колесах может привести к такому результату и люди не сразу рождаются с умением рулить, ты тоже когда-то был оленем на дороге
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3850 постов (3710 в горячем)

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