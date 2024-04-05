Парень на электросамокате не справился с управлением и въехал в павильон с шаурмой

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Необычное столкновение произошло около торгового центра "Мегаполис". Молодой человек на самокате въехал в павильон с шаурмой через окно. По предварительным данным, он не справился с управлением.
Витрина небольшой точки с фастфудом разлетелось осколками. Теперь виновнику предстоит возместить ущерб.
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От меня : мгновенный удар с ноги в череп одному из 12 - летних ездоков ( рухнул как подкошенный, потом штормило его и сопли текли долго) , собрался народ , судили-рядили и меня и самокатчиков. Мне очень хотелось , что бы рядом где то оказался его папа - его бы я вырубил с двойным удовольствием. С сыном нормально , синяки , это пройдет.
простить...
и отпустить!